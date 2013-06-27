مسئول این اردو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این اردو در دو گروه پسران از پنجم تا دهم و دختران از یازدهم تا پانزدهم تیرماه برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: رویکرد اردو، تقویت هویت مذهبی و ملی دانش‌آموزان، قدردانی از دانش‌آموزان منتخب استان‌ها در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری و جشنواره‌ها است.

مدیرکل مناطق کمتر توسعه‌یافته و عشایر وزارت کشور با اشاره به حضور دانش‌آموزان در این اردو از 21 استان کشور، گفت: حضور روحانیان برای مشاوره مذهبی، پاسخ به شبهات و تصحیح امر نماز، حضور مشاوران تحصیلی و تربیتی، جشنواره بازی‌های بومی و محلی در این اردو و جشنواره غذا از دیگر برنامه‌های این اردو است.

شکیبافر با اشاره به برپایی نمایشگاه موضوعی تصویری در خصوص امام راحل و مقام معظم رهبری، ولایت، نماز، حجاب آزادی‌خواهان و زنان، افزود: نمایشگاه‌های فرهنگ، صنایع دستی و دست ساخته‌های دانش‌آموزان در محوطه اردوگاه برپا شد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان برای زیارت حضرت امام رضا(ع)، حرم‌شناسی و بازدید از موزه‌های آستان قدس به حرم مطهر مشرف می‌شوند، گفت: تقدیر از برگزیدگان قرآنی و برپایی محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان دانش‌آموز بخش دیگری از برنامه‌ها است.

شکیبافر اطلاع داد: اختتامیه بخش دختران با حضور خانم قربان معاون آموزش ابتدایی وزیر است.