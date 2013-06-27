جرائم نظامیان در قم کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام ولی الله خطیبی ظهر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد بیان کرد: تشکیلات سازمان قضایی نیروهای مسلح طبق اصل 172 قانون اساسی جزء محاکم اختصاصی است که ماموریت آنها تنها رسیدگی به جرائم خاص نظامی است.

وی ادامه داد:‌ این دادگاه برای جرایم خاص نظامیان و غیر نظامیان که مرتبط با آن‌ها است رسیدگی می‌کند.

دادستان دادگاه نظامی استان قم گفت:‌ خوشبختانه مجموع جرائم میان نظامیان و نیروهای انتظامی کاهش محسوسی داشته و میزان شکایات از نیروهای نظامی کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ورود پرونده ها به تشکیلات قضایی در 2 مرحله انجام می گیرد افزود:‌ ابتدا رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا انجام می‌گیرد و چنانچه پرونده قابلیت ارسال به دادگاه را داشته باشد به دادگاه ارجاع داده می‌شود اما برخی از پرونده‌ها در همان مرحله رسیدگی در دادسرا بایگانی می‌شوند.

حجت الاسلام خطیبی بیان کرد:‌ ورود پرونده ها به دادسرا به 2 صورت انجام می‌گیرد یک سری از پرونده‌ها از طریق یگان‌های نظامی و انتظامی گزارش می‌شوند و برخی از پرونده‌ها نیز با شکایات مردمی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: شکایات مردمی ابتدا مورد بررسی قرار می‌گیرند و چنانچه جرم محرز شد دادسرا پرونده را برای رسیدگی در اختیار شعبات دادیاری و بازپرسی قرار می‌دهد.

دادستان دادگاه نظامی استان قم با بیان اینکه شکایات مردمی از دستگاه‌های نظامی کاهش محسوسی نیافته است، افزود‌: با توجه به توسعه شهر قم تعداد نیروهای نظامی نیز در این شهر افزایش یافته است و نیروی انتظامی در قم با توجه به ارتباطاتی که با مردم دارد موجب می‌شود که میزان تنش‌ها نیز افزایش یابد.

وی بیان کرد:‌ در سالجاری 50 درصد از شکایات مردم از نیروی انتظامی واهی بوده است.

حجت الاسلام خطیبی گفت: بیشترین شکایات از نظامیان از سوی یگان ها بوده است و بیشتر پرونده های نظامی دادگاه را نیز جرائم خاص نظامی تشکیل داده است که عمده ترین جرم خاص نظامی فرار از خدمت است.

وی ادامه داد:‌جرائم خاص نظامی شامل مواردی از قبیل لغو دستور، خوابیدن سر پست، سوء استفاده از موقعیت شغلی،‌ ایراد خسارت به اموال دولتی،‌ اختلاس و غیره تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد:‌ فرار از خدمت به 2 صورت می باشد که یک مورد زمانی است که فرد در زمان صلح از خدمت فرار کند که در این صورت نیز گاه شخص نظامی خود به یگان مراجعه می‌کند که مجازات آن حبس از سه تا 6 ماه است و گاه فرد نظامی دستگیر می شود که مجازات آن تا یک سال حبس است.

دادستان دادگاه نظامی استان قم بیان کرد: قضات دادگاه نیروهای مسلح 2 دسته هستند که یک سری قضات نظامی هستند که از طریق یگان ها به قوه قضاییه معرفی می شوند و پس از کارآموزی ابلاغ قضایی صورت می گیرد اما این قضات از یگان های نظامی خود جدا نمی شوند و برخی از قضات نیز قضات دادگستری هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می شوند.

وی در پایان گفت:‌ بیشتر پرونده های در دادگاه نیروهای مسلح در قم در کمتر از یک ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

