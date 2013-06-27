راه اندازی شبکه نیکوکاری در مساجد ساری

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر بریمانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد جدیداین نهاد که تکیه بر ظرفیت های مردمی است، حضور این نهاد را در بطن جامعه جهت رفع مشکل اساسی نیازمندان گامی نو و بابرکت توصیف کرد.

وی افزود: مساجد از صدر اسلام پناهگاه و مکان رفع مشکلات مردم اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده و نباید این نقش کمرنگ و یا به فراموشی سپرده شود.

مدیر کمیته امام خمینی(ره) ساری یادآور شد: با تکیه بر دو نهاد مهم جامعه اسلامی یعنی روحانیت و مسجد گام های بسیارخوب و با برکتی برای رفع محرومیت و حل مشکل نیازمندان از طرف این نهاد درحال برداشته شدن است.

بریمانی افزود: با مساجد باقرزادگان، جوادآل محمد(کوی میرزازمانی) و پیرتکیه(سروینه باغ) تفاهم نامه منعقد و از شروع طرح تاکنون تقریبا 100خیر جذب زیرشاخه های این مساجد شده اند و در مراحل انعقاد تفاهم نامه با سه مسجد دیگر هستیم.