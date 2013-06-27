تخصیص 10 میلیارد ریال برای تکمیل سدهای معیشتی مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت سدهای معیشتی مشگین شهر تصریح کرد: علاوه بر اعتبارات مصوب در پی وقوع سیل اعتبار 10 میلیارد ریالی برای تسریع در ساخت و تکمیل سدهای معیشتی این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نبود سدهای مناسب از جمله مهمترین دلایل وقوع سیل و ناتوانی در مهار بارشها است، اضافه کرد: به دلیل ضرورت احداث سدهای معیشتی، این طرح در اولویت عمرانی شهرستان قرار گرفته است.

عباداللهی ابراز امیدواری کرد در پی تکمیل و بهره برداری از سدهای در دست ساخت بتوان مهار بارش های فصلی را با قوت پیگیری کرد.

به گفته فرماندار مشگین شهر وقوع سیلاب در این شهرستان سالانه خسارات قابلی توجهی را متوجه اراضی کشاورزی، اماکن مسکونی و راههای ارتباطی می کند.

وی افزود: تنها در سیلاب چند روز اخیر خسارتی بالغ بر 50 میلیارد ریال به این شهرستان متحمل شد.