اولین مرکز اقامت همراهان بیمار مشهد در بیمارستان دکتر شیخ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مشهد صبح پنج شنبه در مراسم افتتاحیه اولین مرکز اقامت همراهان بیمار مشهد در بیمارستان دکتر شیخ مشهد گفت: مرکز اقامت همراهان بیمار برای بیمارستانهای شهر مشهد در حد توان شهرداری احداث میشود.
محمد پژمان با اعلام اینکه احداث مرکز اقامت همراهان بیمار برای بیمارستان امام رضا(ع) نیز هم اکنون شروع شده است، رسیدگی به کار کودکان را سخت و در عین حال ارزشمند دانست.
وی گفت: شهرداری با هدف کاهش آلام مادران و تعظیم و تکریم همشهریان و افرادی که به بیمارستان دکتر شیخ مراجعه میکنند، اقدام به احداث این مرکز کرده و انتظار میرود این حرکت که با همکاری و همقدمی دستگاهها و خیران همراه بود، سرآغاز و مقدمه گامهای بزرگتری در این زمینه باشد.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: به همین ترتیب فکر میکنیم اگر در کشور تشریک مساعی افراد باشد، بسیاری از گرهها باز و تنگناها رفع میشود.
پژمان بیان کرد: حیف است اگر کاری از دست کسی ساخته است، اقدامی نکند و برای رفع دغدغه های همراهان بیمار و خانوادههای نیازمند کاری نکند.
آذرپژوه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در ادامه گفت: بیمارستان دکتر شیخ مامنی برای بیماران شمال شرق کشور است که روزانه 2000 بیمار به صورت سرپایی به این بیمارستان مراجعه میکنند.
وی با بیان اینکه این مرکز بزرگترین ICU کودکان شرق کشور را دارد، اظهار کرد: ماهانه 800 عمل جراحی برای کودکان در بیمارستان دکتر شیخ انجام میشود که نشان دهنده لزوم توجه به این مرکز است.
