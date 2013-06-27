برخورد دو دستگاه کامیون با یکدیگر در محور ساوه به سلفچگان

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظهر روز چهارشنبه بر اثر برخورد ۲ دستگاه کامیون با یکدیگر در اتوبان ساوه سلفچگان متاسفانه ۱ نفر به شدت مجروح شد که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه فرد مذکور پس از دریافت خدمات اولیه درمانی با عملیات احیاء(CPR) جهت تکمیل مراحل درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: همچنین چهارشنبه شب طی تماس مردمی با اورژانس مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودرو با یکدیگر (پرشیا با مینی بوس) در اتوبان قم - تهران با توجه به تعداد مصدومین سریعا ۵ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

فراهانی افزود: در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم شدند که پس از ارائه خدمات اولیه درمانی به حادثه دیدگان ۹نفر از مجروحین جهت تکمیل مراحل درمان به مرکز درمانی سطح شهر منتقل و ۸ نفر نیز در محل درمان سرپایی شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان قم همچنین گفت: صبح روز سه شنبه نیز بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون و بلافاصله ایجاد حریق بر اثر این حادثه در اتوبان کاشان به قم متاسفانه منجر به مرگ راننده خودرو( آقا حدودا ۴۰ ساله) قبل از رسیدن پرسنل اورژانس ۱۱۵ شد.

