بسترهای توسعه تولید ورمی کمپوست در تربت حیدریه فراهم شد

سعید پشم چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان تربت حیدریه باداشتن 16 هزار راس دام سنگین و تولید روزانه بیش از 150 تن کود حیوانی می تواند یکی از تولیدکنندگان عمده ورمی کمپوست استان قلمداد شود .

دبیرکارگروه پسماند شهرستان افزود: گاوداری ها بدلیل فساد پذیری شیردرنزدیکی بازار مصرف و در اطراف شهرها احداث می شوند که تولید حجم زیاد روزانه کود آنها باعث آلودگی شدید اطراف شهرها شده و معضلات محیط زیستی و بهداشتی عدیده ای برای ساکنان مناطق حاشیه شهر ایجاد می کند.

وی افزود: برای کاهش و رفع این مشکلات در کمیته تخصصی پسماند کشاورزی مقرر گردید با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی اقدامات اساسی صورت گیرد.

پشم چی اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشنهادی کار گروه ، توسعه ورمی کمپوست و انتقال روزانه یا هفتگی کودهای دپو شده دامداری های اطراف شهر به واحدهای تولید ورمی کمپوست است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست افزود: در بازدید مشترک اعضاء کمیته تخصصی کشاورزی شهرستان و تعدادی از تولید کنندگان ازچند واحد تولید ورمی کمپوست، چگونگی اجرای طرح بررسی شد.

وی گفت: با اقداماتی که جهاد کشاورزی شهرستان طی دو سال اخیرانجام داده است،بستر توسعه واحدهای تولید ورمی کمپوست فراهم شده وامید است مشکل بهداشتی دپوی کودهای حیوانی دراطراف منازل ومعابرعمومی،به مزیت اقتصادی ورمی کمپوست درخود واحدهای دامداری تبدیل شود.