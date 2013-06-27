اعتبارات دولتی در سند ارزش افزوده کمرنگ شود/ رشد 34 درصدی درآمدهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدي بعد از ظهر پنجشنبه در شوراي برنامه ريزي استانداري گلستان گفت: با 83 دستگاه اجرايي استان مكاتبه شده است، 40 دستگاه در حال بررسي و 40 دستگاه تاييد اوليه شده اند و از 83 دستگاه 25 دستگاه نيز نماینده تام الاختيار خود را معرفي كرده اند.

وي با اشاره به ذخيره گندم استان گفت: 300 هزار تن گندم براي مصرف استان بايد خريداري شود كه تا كنون 296 هزار تن آن خريداري و ديون كشاورزان نيز پرداخت شده است.

عابدي اظهار داشت: پيش بيني مي شود بيشتر از 300 هزار تن ذخيره گندم خريد داشته باشيم زیرا مصرف گندم استان ماهيانه 20 هزار تن است و اين ميزان تا تير ماه 93 مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي با اشاره به نامگذاري سال 92 به حماسه سياسي حماسه اقتصادي گفت: با حضور پر شور مردم در روز 24 خرداد حماسه سياسي رقم خورد وحماسه اقتصادي را نيزبايد بكوشيم تا بيافرينيم.

عابدي تصريح كرد: از مهمترين مراحل رقم خوردن حماسه اقتصادي ، تبيين ضرورت حماسه، تعيين اولويت ها، تشريح ابعاد حماسه اقتصادي و تهيه چهارچوب حماسه است.

وي اظهار داشت: برخي از ابعاد ملي ايجاد حماسه اقتصادي شامل اصلاح قوانين و مقررات، تعيين شاخص هاي كلان اقتصادي، مشاركت ويژه نظام بانكي، افزايش بهره وري بخش محوري اقتصاد است.

عابدي اضافه كرد: تشكيل اتاق فكر، تدوين سند ارزش افزوده دستگاه ها، حمايت از سرمايه گذاري خارجي، صيانت از اشتغال موجود و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش سهم استان در فعاليت هاي اقتصادي از مهمترين ابعاد استاني خلق حماسه اقتصادي است.

رشد 34 درصدی درآمد گلستان

در ادامه داوود طبرسا مدير كل اقتصاد و دارایی استان گلستان گفت: در سال 91 مصوب درآمد استان 162 ميليارد تومان بود كه به نسبت سال قبلش 34 درصد رشد داشت.

وي افزود: درآمد مالياتي استان از سال 84 تا 91 رشد یافته است و 100 ميليارد تومان درآمد اختصاصي داشته ايم.

طبرسا ادامه داد: تا خرداد 92 مبلغ 37 ميليارد و 695 ميليون تومان وصول داشته ايم كه رشد 10 درصدي را به نسبت مدت مشابه نشان مي دهد و 51.3 درصد آن نيز ماليات بر درآمد بوده است.