۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

احمدیان:

60 واحد ترک اعتیاد در اردبیل فعال است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از فعالیت 60 واحد درمانی ترک اعتیاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراکز ترک اعتیاد اردبیل تصریح کرد: تمامی مراکز ترک اعتیاد مجهز به بخش درمان و مشاوره هستند.

وی با تاکید به نظارت بهزیستی بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد، تصریح کرد: در این مراکز تلاش می شود با شناسایی درجه اعتیاد فرد کمکهای روحی و درمانی برای ترک اعتیاد ارائه شود.

وی با بیان اینکه داروهای تجویزی در این مراکز تحت نظارت دستگاه های اجرایی مرتبط است، اضافه کرد: تجویز داروهای مختلف تنها از طریق پزشک متخصص صورت می گیرد.

به گفته احمدیان اعتیاد از جمله آسیبهای فردی است که در ادامه می تواند منجر به آسیب اجتماعی شود.

مدیر کل بهزیستی استان معتقد است ارائه برنامه های پیشگیری از اعتیاد به مراتب تاثیر غنی تری به نسبت درمان معتادان دارد.

وی افزود: در همین راستا بهزیستی استان با برگزاری برنامه های متنوع، دوره های مشاوره، چاپ بروشور و انجام پژوهشهای میدانی در تلاش است در امر پیشگیری از افزایش آمار معتادان نقش مثبت ایفا کند.

کد مطلب 2085202

