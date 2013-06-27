یادواره شهدای هفتم تیر در شهریار برگزار می شود

داود شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگرد شهدای گرانقدر فاجعه هفتم تیر، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی مراسم ویژه ای از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: این مراسم پنج شنبه شب مورخ ششم تیرماه جاری بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء دز مصلی بزرگ شهریار و با حضور مسئولان شهرستانی برگزار می شود.

وی از تمامی عاشقان و پیروان شهدای انقلاب اسلامی ایران دعوت کرد با حضور پرشور خود زینت بخش این مراسم معنوی باشند و گفت: برگزاری چنین مراسمی علاوه بر زده نگه داشتن نام و یاد شهدای انقلاب، موجب آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان کشور با این افراد و آرمانهای خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهریار افزود: با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان اسلام که جوانان را هدف گرفته و به دنبال انحراف افکار نسل جوان از عقاید و باورهای دینی و ملی هستند، نسل جوان کشور باید با سیره زندگی و اهداف متعالی این افراد آشنا شوند تا بتوانند با دستانی پر و اندیشه ای آگاه به مبارزات خود علیه فتنه افکنی و اخلال گریهای دشمنان، با قوت و قدرت هرچه بیشتر ادامه دهند.