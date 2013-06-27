۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

دیناروند:

کنکور گروه ریاضی ‌و‌ فنی با رقابت 192 داوطلب پلدختری برگزار شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش پلدختر گفت: آزمون سراسری گروه علوم ریاضی‌ و ‌فنی که راس ساعت 8 صبح امروز با رقابت 192 داوطلب پلدختری آغاز شده بود در ساعت 12 و 10 دقیقه به پایان رسید.

بهمن دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 67 داوطلب این آزمون زن و 125 نفر از آنها مرد بودند که داوطلبان این گروه آزمایشی برای پاسخگویی به سؤالات عمومی 75 دقیقه و برای پاسخگویی به سوالات دفترچه اختصاصی خود 175 دقیقه زمان داشتند.

وی با بیان اینکه افراد شرکت کننده در کنکور امسال در سه روز متوالی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، گفت: در گروه آزمایشی هنر که بعد از ظهر پنجشنبه (امروز) آغاز شده است، 15 داوطلب مرد و 13 داوطلب زن  شرکت دارند.

دیناروند افزود: همچنین در رشته آزمایشی علوم تجربی که در صبح جمعه برگزار می‌شود، 588 نفر در این گروه ثبت نام کرده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش پلدختر با بیان اینکه آزمون گروه علوم انسانی نیز صبح شنبه آینده برگزار خواهد شد، گفت: 593 نفر در کنکور این رشته شرکت دارند.

