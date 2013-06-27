۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۵

امانی در گفتگو با مهر:

طرح هجرت 3 در 20 آموزشگاه تحصیلی دامغان آغاز شد

دامغان – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان از آغاز طرح هجرت 3 طی آئینی در آموزشگاه راهنمایی شهید حسین امینیان خبر داد و گفت: این طرح در 20 آموزشگاه تحصیلی این شهرستان اجرا می شود.

محمدعلی امانی در حاشیه آئین اجرای طرح هجرت سه شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای این طرح در 20 آموزشگاه تحصیلی شهرستان دامغان، افزود: یک هزار و 231 نفر روز نیروی انسانی در اجرای طرح مذکور به کارگیری می شوند.

وی با یادآوری اینکه تا کنون 200 نفر دانش آموز دامغانی برای مشارکت در اجرای طرح هجرت سه ثبت نام کردند، خاطرنشان ساخت: دانش آموزان بسیجی در اجرای این طرح در زیباسازی، تزئین و تبلیغ، تعمیر و بازسازی، نظافت و بهداشت مدارس مشارکت و همکاری دارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان تصریح کرد: بهبود اوقات فراغت دانش آموزان با استفاده از نیروی نشاط جوانان برای سازندگی بر اساس مبانی اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی و با مشارکت فعال دانش آموزان و فرهنگیان در فعالیت های عمرانی فضاهای آموزشی از اهداف اصلی اجرای طرح هجرت سه است.

وی با اشاره به اینکه طرح هجرت سه از سوی آموزش و پرورش، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و سازمان بسیج دانش آموزی، فرهنگی و سازندگی اجرا می شود، گفت: امیدواریم این طرح که از مطالبات رهبری است با همراهی و مشارکت همگان به خوبی اجرا شود.

آئین افتتاحیه طرح هجرت سه بعد از ظهر پنج شنبه به صورت نمادین در آموزشگاه راهنمایی تحصیلی شهید حسین امینیان برگزار شد

