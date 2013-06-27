کسانی که با ولایت فقیه زاویه بگیرند برای همیشه منفور می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم استانی شهدای هفتم تیر در رشت با بیان اینکه شهادت دکتر بهشتی و یارانش نه اولین بود و نه آخرین، افزود: تمام درگیری دنیای استکبار با نظام جمهوری اسلامی بر سر اسلام است بنابراین قصه انرژی هسته ای، بمب اتم و مسئله حقوق بشر همه و همه تنها یک بهانه است.

وی با اعلام اینکه ایران موشک های دوربرد هزار و 500 کیلومتر در اختیار دارد، اظهار داشت: اسرائیل اگر بخواهد کمترین تعرضی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشد تل آویو و حیفا با خاک یکسان می شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود: "هر گروه مبارز فلسطینی که علیه رژیم صهیونیستی بجنگد مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران است ".

وی در ادامه با بیان اینکه سلاح کشتار جمعی با فقه اسلامی سازگار نیست، افزود: ایران اسلامی بمب اتم نداشته و نخواهد داشت.

خاتمی همچنین به نقشه استکبار در رابطه با بیداری اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: دنیای غرب درصدد به صحنه آوردن دو اسلام در منطقه است یکی اسلام رادیکال، تند، خشن و دیگری اسلام لیبرال.

وی گفت: استکبار جهانی با این نقشه و توطئه در راستای به انحراف کشاندن بیداری اسلامی است بنابراین مردم منطقه باید همواره هوشیار باشند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: عده ای که دل در گرو تنش زدایی دنیای غرب بسته اند تا مشکلات اقتصادی کشور رفع شود، سخت در اشتباه هستند چرا که استکبار هرگز تن به تنش زدایی نخواهد داد.

وی با اعلام اینکه دشمنان با انواع تحریم ها و تهدید ها درصدد هستند ملت ایران دست از نظام بردارند، خطاب به دنیای کفر گفت: این ملت با رهبری معظم انقلاب تا آخرین نفر، تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون پای انقلاب و نظام ایستاده است.

خاتمی در ادامه با اشاره به اینکه هدف دشمنان از شهادت بزرگان و نخبگان جامعه آسیب رساندن به پیکره نظام اسلامی بود، افزود: با شهادت شید بهشتی و 72 نفر از یاران باوفایش انقلاب سوم در کشور شکل گرفت و طومار جهنمی منافقان برای همیشه در کشور بسته شد.

وی همچنین به حماسه سیاسی اشاره کرد و اظهارداشت: حضور مردم در پای صندوق های رای 24 خرداد ماه معجزه کرد.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: هرچه دشمنان التماس کردند که مردم در انتخابات شرکت نکنند انگیزه مردم در پای صندوق های رای بیشتر شد.

وی عنوان کرد: اگر مدیریت ولی فقیه از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون نبود این نظام بارها دچارآسیب شده بود.

خاتمی گفت: دشمنان هرچه در توان داشتند برای ضربه زدن به نظام رو کردند اما به لطف خدا تمام توطئه های دشمنان نقش برآب شد.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئله ولایت فقیه برای ملت ایران یک رهبری سیاسی تنها نیست بلکه جانشینی حضرت ولی عصر (عج) است، افزود: راه نجات ملت راه ولایت است.

امام جمعه موقت تهران خطاب به جوانان کشور اظهارداشت: زیر پرچم احزاب، گروه ها و جبهه ها عمرتان را تباه نکنید بلکه همواره گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشید.

وی در ادامه تاکید کرد: انتخاب ملت بزرگ ایران محترم است همه باید از رئیس جمهور منتخب حمایت کنند تا بتواند مشکلات کشور را به سامان برساند.

خاتمی همچنین نخستین مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور منتخب را خوب توصیف کرد و افزود: دکتر روحانی در این مصاحبه در برابر آمریکا، حقوق هسته ای ایران و سایر موارد موضع گیری خوبی انجام داد.

وی در ادامه با عنوان اینکه سال 88 کسانی که اردوکشی ها خیابانی را مدیریت کردند و امروز خودشان را به آنها می چسبانند بدون شک منتظر نقد سازنده باشند، یادآورشد: ملت ایران عاشق چشم و ابروی هیچ کس نبوده و نیست بلکه شاخص ملت فقط ولایت است بنابراین اگر کسی یک میلیمتر با ولایت زاویه بگیرد برای همیشه منفور خواهد شد.