مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در مسجد جامع شهر سنندج و با حضور مدیران و مسئولان استان مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر برگزار شد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در این مراسم با اشاره به حقانیت شهدا به ويژه شهداي هفتم تير ماه كه به دست ضد انقلاب به درجيه رفيع شهادت نائل آمدند، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی سنگر با اهمیتي است که با شهادت بر حق سربازانش خط خدا و اسلام زنده است و ادامه دارد.

حجت الاسلام محرم علی فراشی گفت: شهدا رزق و روزی دارند و پاداش عملشان کمتر از بهشت نیست و شهادتشان در اعتلای نظام و افزایش اعتقاد و باورهای دینی مردم بی تاثیر نبوده است.

وی با بیان اینکه حقانیت ما در نبودن در خط دشمن نمایان است، افزود: صهیونیست و یهودیت دشمن اصلی اسلام هستند که قصد از بین بردن اتحاد و یکپارچگی مسلمانان را دارند که البته به وسیله حضور همیشگی مردان بزرگ و اولیای خدا در کنار دین و نظام این هدف دشمن به بطلان رفته است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ادامه داد: بهترین ویژگی اولیای خدا دشمن شناسی آنها است و دارا بودن اوصاف قرآنی در وجود آنها جايگاه و شان آنها را با ارزش تر می کند همان گونه که شهید بهشتی و جریان و خط وی تا سال های زیادی اثرگذار و ارزشمند است.

حجت الاسلام فراشی ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، رهبریت و ارزش های انقلاب را محور هجمه های دشمن دانست و عنوان کرد: باور داشتن و احترام به ارزش های شهدای هفت تیر و پاسداشت آرمان های شهید بهشتی تمامی توطئه ها را قبل از شکوفه زدن از بین می برد و دشمن را باز هم ناکام و عصبانی تر می کند.

وی در بخش پاياني سخنان خود در اين مراسم اظهار داشت: خلق حماسه 24 خرداد در سراسر کشور و به ويژه استان کردستان کار با ارزشی بود که در افزایش خشم دشمن موثر بود و در فراگیر کردن اسلام و باورهای دینی در بین مردم سراسر جهان تاثير گذار خواهد بود.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان کرد: یک میلیارد و 600 مسلمان در 100 کشور مسلمان نشین جهان زندگي مي كنند و پیرو باورهای دینی خود کشتار وحشیانه از سوی وهابیت و صلفی های مصر را محکوم می کنند و برای ترویج دین اسلام و نشان دادن اتحاد خود به دشمن پیرو ارزش های حقیقی دین هستند.

گفتنی است در پایان نماز اتحاد با حضور حاضران در اين مراسم واقع در مسجد جامع سنندج قرائت شد.