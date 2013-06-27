علیرضا خدری، قم را به نخستین طلای کاتای جوانان کشور رساند

محمدمهدی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همانطور که تمام علاقمندان به کاراته می دانند قم از استان های همواره فعال در رشته ورزشی کاراته بوده و هست، خوشبختانه کاراته قم استعدادهای بسیار خوبی دارد و مربیان ارزنده و پرتلاشی برای تربیت این استعدادها فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در میان باشگاه های فعال کاراته قم که همگی از دانش و علم مربیان بسیار خوب کاراته ایران بهره مند هستند، باشگاه کاراته شهید زین الدین قم با بها دادن به نوجوانان و جوانان آینده دار این رشته توانسته موفقیت های خوبی در سطح کشور به دست بیاورد.

مربی و مدیر باشگاه کاراته شهید زین الدین استان قم ابراز کرد: ما در حدود دو ماه آینده یکی از مهمترین میادین برون مرزی کاراته در سطح قاره کهن یعنی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در هر دو رشته کومیته و کاتا را پیش رو داریم.

وی عنوان داشت: از این رو در کنار مربیانی که در تمام نقاط کشور سعی می کنند بهترین های خود در رده های سنی مختلف را به تیم های ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی کنند، باشگاه شهید زین الدین قم نیز از اینکه توانست در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی یکی از مدال آوران طلایی کاراته کشور در رشته کاتا را به معرفی کند، به خوبی می بالد.

سلطانی در ادامه با اشاره به مدال طلاي علیرضا خدری كاتاروي قمي در مسابقات قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي جوانان، بیان داشت: كاتاروي قمي با درخشش در پيكارهاي قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي موفق به كسب عنوان نخست و مدال طلا شد.

وی افزود: مسابقات قهرمانی کشور در رشته کاتا طبق برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان به میزبانی هیئت کاراته استان کرمان برگزار شد و طي آن 554 کاتارو هم در تلاش برای کسب مدال و هم با انگیزه کسب جواز عضویت در تیم ملی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیر و مربی باشگاه کاراته شهید زین الدین استان قم اضافه کرد: در این رقابت ها 401 نفر در بخش انفرادی و 153 نفر در بخش تیمی از استان‌های اصفهان، فارس، تهران، کرمان، قم، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گیلان حضور داشتند.

وی با اشاره به نتایج بدست آمده در پایان این مسابقات، یاد آور شد: نماینده شایسته کاراته قم علیرضا خدری بود که در رده سنی 15 سال این مسابقات توانست بالاتر از دیگر رقبا با اجرای نمایشی خیره کننده و بهترین عملکرد در جایگاه نخست قرار بگیرد، در حالی که محمدجواد عامری از کرمان، محمدجواد غلام پور از هرمزگان و محمدمهدی رستمی از کرمان رقبایی بودند که نتوانستند گوی سبقت راه از این چهره آینده دار کاراته قم بربایند و بدین ترتیب خدری کاندیدای اصلی اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا خواهد بود.

