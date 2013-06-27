عباس جهان‌بيني در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: اداره كل ورزش و جوانان استان قم در سال جاري برنامه ريزي كاملي براي توسعه بيش از پيش ورزش قهرماني انجام داده است و انشاءالله هدف ما استفاده از تمام ظرفيت ورزش قم براي حضور موفق در عرصه قهرماني است.

وي ادامه داد: قم در تمام رشته‌هاي ورزشي ظرفيت و پتانسيل بسيار بالايي دارد و در حال حاضر اين نوجوانان و جوانان مستعد مناطق مختلف قم هستند كه موجب افتخار و سربلندي نام قم در ميادين مهم ورزش كشور و مسابقات برون مرزي هستند.

مدير كل ورزش و جوانان استان قم اضافه كرد: امروزه جواناني كه در رشته‌هاي مختلف رزمي، تكواندو، كاراته، كشتي، فوتسال، واليبال، هندبال، تنيس، پينگ پنگ، فوتبال، راگبي، بسكتبال و چندين رشته ورزشي ديگر كه به تيم ملي دعوت مي‌شوند همگي استعدادهايي هستند كه زماني از دل برنامه‌هاي اجرا شده در طرح اوقات فراغت تابستان توسط مربيان پرتلاش ورزش قم شناسايي شده و سپس پرورش يافته‌اند.

وي تصريح كرد: امسال نيز سعي كرده‌ايم حتي بهتر از سال گذشته براي بهره برداري مفيد و بهينه سازي برنامه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت تابستان برنامه ريزي كنيم تا بتوانيم در پايان خروجي مفيدي از اجراي اين برنامه‌ها داشته باشيم.

جهان‌بيني در ادامه همچنين از برگزاری دومین دوره المپیاد ورزشي محلات قم خبر داد و افزود: در سال 1391 نخستين بار این المپیاد در رشته‌هاي مختلف ورزشي ویژه نوجوانان و جوانان دختر و پسر برگزار شد و نتايج خوبي به همراه داشت.

وي افزود: امسال نيز با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در اين اداره کل توسط معاونت توسعه امور ورزش و با همكاري و هماهنگي با سایر دستگاه‌های مرتبط، سعی داریم از تجربيات برگزاري دوره قبل براي برگزاري دوره دوم به خوبي بهره ببريم.

مدير كل ورزش و جوانان استان قم ياد آور شد: هدف ما اين است كه در پايان برنامه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت تابستان سال جاري اين المپياد را با هدف شناسايي استعدادهاي ورزش استان با كيفيت بهتر و تعداد ورزشكاران بيشتر در رشته‌هاي مختلف برگزار كنيم.

وي با اشاره به فعاليت اكثر هيئت‌هاي ورزشي قم در ارائه خدمات به خانواده‌ها و شهروندان قمي در زمينه امكانات و فضاي ورزشي در اوقات فراغت تابستان سال جاري، عنوان كرد: خوشبختانه با برنامه‌ ريزي معاونت توسعه ورزش اين اداره كل و همكاري بسيار خوبي كه هيئت‌هاي ورزشي داشته‌اند، مدارس و پايگاه‌هاي ورزشي طرح اوقات فراغت به خصوص در رشته فوتبال ساماندهي شده‌اند و خانواده‌ها مي‌توانند با خيال آسوده فرزندان خود را در اين مدارس و پايگاه‌ها ثبت نام كنند.

