به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی ظهر پنج شنبه در همایش بررسی ابعاد شخصیتی حضرت هاجره خاتون(س) در سنندج اظهار داشت: این بانوی بزرگوار از نوادگان پیامبر(ص) هستند که تبعیت از راه و روش ایشان برکت و تعالی را به دنبال دارد و حضور مرقد امامزادگان در استان موجب شادی و برکت می شود.

وی با بیان اینکه جنسیت ملاک دین نیست، افزود: زنان و مردان همگی موظف به الگوبرداری از پاکدامنی آن حضرت هستند و خصوصا زنان با تطبیق زندگی خود بر مدار راه و روش حضرت هاجره خاتون می توانند به ارزش و مقام والاتری نیز برسند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: زنان ارزش والای در دین دارند چرا که اولین شخصی که مسلمان شد زن بود، اولین شهید اسلام زن و به خاطر حضرت هاجر مسلمانان به دور کعبه طواف می کنند و به معراج رفتن انبیا از دامن پاک زنان صورت گرفت.

کریمی گفت: نصف جامعه را زنان و نصف دیگر متاثر از زنان هستند که البته در نظام جمهوری اسلامی زنان به جایگاه واقعی خود رسیده اند و آنها بايد از فرصت در راستاي اعتلاي هر چه بيشتر جايگاه خود تلاش كنند.

وی با بیان اینکه خودباوری قابلیت را در زنان افزایش می دهد، عنوان کرد: زنان باید مشارکت و مسئولیت پذیر باشند چرا که اسلام محدودیتی در این حوزه برای آنها قائل نشده است البته شماري اندك از كشورهاي اسلامي برخی از این کج فکری ها را متوجه دین کرده است.

مشاور فرهنگی استاندار كردستان اظهار داشت: همسرداری و فرزند داری با نیت خدمت به خدا جهاد به شمار می آید که با این وصف زنان مسلمان تمام زندگی خود را در جهاد فی سبیل الله هستند که این یک امتیاز برای آنها است.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش مودت و محبت به رسول خدا و خاندان وی را لازم دانست و بیان کرد: کردها در پذیرفتن اسلام پیش قدم بودند و در حین افتخار آفرینی برای دین خدمات ارزشمندی نیز به رسول خدا ارائه داده اند.

وی افزود: دشمنان همیشه با بزرگ جلوه دادن مسائل جزئی قصد از بین بردن اتحاد بین مسلمانان را دارند ولی مسلمانان باید با موقعیت شناسی خود تمامی این توطئه ها را خنثی کرده و ترفند آنها علیه دین را بی ارزش بدانند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: حکم به تکفیر دانستن مسلمانان و مذاهب اسلامی حق فرد با ایمان نیست چرا که خداوند ملاک برتری را تقوا دانسته و هرکس که پیرو خدا، قرآن، رسول خدا و عترت پیامبر باشد مسلمان است.

کریمی ادامه داد: جاهلان با ابتر خواندن پیامبر قصد بی اثر کردن تبلیغ های دینی پیامبر را داشتند که خداوند با دادن کوثر به پیامبر نه تنها در حفظ و ترویج ارزش های دین تاثیر گذار بود بلکه نسل پیامبر را تا به امروز برتر قرار داده است.

وی در پایان یادآور شد: نسل پیامبر مانند شمع در بین مردم روشن است و مرقد و بارگاه امامزادگان در استان کردستان تبدیل به جایگاه معنوی عبادت و تعلیم و تربیت شده است.