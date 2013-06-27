کاهش درآمدهای شهرداری یاسوج در سال91/ بدهی ها به 11میلیارد تومان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قباد نگین تاجی بعدازظهر پنجشنبه در نشستی با جمعی از دانشگاهیان استان گفت: تنها منبع درآمد شهرداری ها از صدور پروانه های ساختمانی است که درسال 91 با کاهش 50 درصدی صدور پروانه، درآمد شهرداری یاسوج به حداقل رسید.

وی درآمد شهرداری یاسوج در سال 91 را 19.8 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: تازمانی که درآمد این نهاد پایدار نباشد نمی تواند به اهداف بلند پایه خود دست پیداکند.

وی همچنین بدهی این نهاد در دو سال گذشته را 16میلیاردو800میلیون تومان عنوان کرد و گفت: درحال حاضر این مبلغ به 11 میلیارد تومان کاهش یافته است.

نگین تاجی راه اندازی نمایشگاه دائمی را یکی از راهکارهای شهرداری برای ایجاد درآمد پایدار دانست و گفت: احداث این نمایشگاه حداقل حدود یک ماه حقوق کارمندان این سازمان را تأمین می کند.

وی همچنین در خصوص حاشیه نشینی در شهر یاسوج گفت: مناطق شرف آباد، بلکو و نجف آباد به شهریاسوج الحاق شده اند و تلاش می شود مهریان و بلهزار هم به شهر الحاق شوند.

نگین تاجی در خصوص شهر مادوان در کنار شهر یاسوج نیز بیان داشت: مادوان نمی تواند یک شهر باشد بلکه باید به یاسوج بپیوندد.

وی تصویب طرح ترافیک شهر یاسوج، 58.5 کیلومتر جدول گذاری، ایجاد چهار کیلومتر کانالهای دفع آب های سطحی، تعریض خیابان جمهوری و احداث بلوار کشاورز را برخی از اقدامات شهرداری در سال گذشته عنوان کرد.