تسريع در روند خريد گندم در استان كردستان ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، ارسلان ازهاری در جلسه استانی کارگروه خرید تضمینی با بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل فرارسیدن فصل برداشت گندم در سطح اراضی کشاورزی استان باید کلیه اقدامات لازم برای خرید و انبار گندم مازاد بر نیاز کشاوزان در حداقل زمان ممکن صورت گیرد.

وی افزود: در این رابطه کلیه مراکز خرید دولتی، سیلوها و انبارهای بخش خصوصی و نیز کارخانجات آرد سطح استان می بایست همزمان با آغاز برداشت گندم نسبت به خرید و تحویل محصول کشاورزان اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان عنوان کرد: کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش کشاورزی باید با هماهنگی لازم در فصل برداشت شرایط مناسب را برای خرید تضمینی فراهم کرده و با پیش بینی مکان ها و انبارهای استاندارد و سیلوهای ذخیره گندم با تمام توان آماده ذخیره سازی گندم باشند.

وی بر جلوگیری از خروج گندم تولیدی استان به مقصد سایر استان ها و نیز برخی از کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: گندم از ارزش استراتژیک زیادی برخوردار است و نقش مهمی در مسیر استقلال و شکوفایی اقتصادی کشور در استان برخوردار است که باید با ساماندهی و برنامه ریزی مورد نیاز از خروج گندم جلوگیری شود تا زمینه تامین نان مورد نیاز مردم فراهم شود.

ازهاری شناسایی و ساماندهی فعالیت خریداران گندم بخش خصوصی را ضروری برشمرد و گفت: باید در این راستا با نظارت بر نحوه خرید گندم ضمن جلوگیری از افزایش کاذب نرخ گندم تلاش شود تا سیلوها و انبارهای ذخیره گندم دولتی برای تامین گندم آرد و کارخانجات تولید استان تامین شود.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری کردستان نيز در اين جلسه گفت: خروج غیر قانونی گندم تولیدی از استان موجب بروز آسیب های اقتصادی می شود.

نیاز یعقوبی اظهار داشت: خروج غیر قانونی گندم استان به مقصد سایر استان ها و نیز کشور عراق موجب بروز آسیب های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی در کردستان خواهد شد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه مشکلات و نارسایی در زمینه تامین گندم مورد نیاز مصرفی استان باید با اعمال نظارت منسجم بر نحوه خرید و انبار گندم مازاد بر مصرف کشاورزان مانع از فعالیت افراد سود جو برای خرید و خارج کردن گندم مورد نیاز استان شد .

مدیر کل امور اقتصادی استانداری کردستان بيان کرد: برای ساماندهی وضعیت خرید گندم باید فرمانداری ها با تشکیل کمیسیون های خرید گندم نسبت به اجرای دقیق قیمت های مصوب و روانسازی تحویل گندم در مراکز خرید اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اقتصادی گندم باید با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و ممنوعیت خرید گندم به عنوان خوراک دام و طیور و نیز حذف واسطه ها در مسیر خرید گندم زمینه را برای تحویل گندم به مراکز قانونی و مجاز در استان مهیا سازیم.

یعقوبی از بانک های استان خواست تا با تامین سرمایه در گردش کارخانجات آردسازی استان بستر لازم را برای خرید توافقی گندم به منظور تامین نیاز مصرفی استان فراهم کنند.