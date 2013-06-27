مبلغ باید در هر شرایطی وظیفه تبلیغی خود را انجام دهد/ دین اسلام تبلیغ فصلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی در همایش توجیهی مبلغان طرح هجرت تابستان که قبل از ظهر پنج شنبه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، عنوان کرد: موجودات زمین به چهار دسته جمادات، حیوانات، نباتات و انسان ها تقسیم می شود که سرگل این مخلوقات انسان است.

وی با اشاره به نقش مبلغان بر هدایت و راهنمایی مردم تصریح کرد: خدا در قرآن بر نقش تبلیغ تاکید می‌کند و در خصوص پیامبر می‌فرماید که نقشی الا تبلیغ و رحمه للعالمینی ندارد، پس تبلیغ رحمه للعالمین است.

این مفسر قرآن کریم تاکید کرد: دین اسلام تبلیغ فصلی ندارد بلکه باید در تمام فصول و ایام سال تبلیغ داشته باشیم و کاری دائمی است و مبلغ در هر شرایطی وظیفه تبلیغی خود را انجام دهد.

وی اظهار داشت: مبلغ باید توفیق طاعت داشته باشد و با علاقه به تبلغ دین برود و در مرحله بعد توان ترک معصیت داشته باشد و در شرایط معصیت باقی نماند.

حجت الاسلام قرائتی در ادامه افزود: عوامل سقوط جامعه در یک سطر پایان دعای ابوحمزه ثمالی ذکر شده که باید با توجه به آیات و احادث و نکات قرآنی به مشکلات جامعه توجه و به فکر حل و ارائه راهکار برای آنها باشیم.

وی عنوان کرد: در تاثیر بخشی تبلیغ هیچ مبلغی نقش قاطع ندارد بلکه خدا مهم ترین رکن است و اگر عنایات داشته باشد حرف مبلغ موثر واقع می‌شود و باید مبلغین توجه داشته باشند که حرف و عملشان یکی باشد تا تاثیر شایسته را داشته باشد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به محورهای تبلیغ تأکید کرد: محور تمام مباحث تبلیغ قرآن باشد نه چیز دیگر و مبلغ تلاش کند با استناد از آیات قرآن تفاسیر و روایات معتبر و داستان های مستند قرآنی به سخنرانی بپردازد نه به ذکر اشعار بی اساس و مغایر با دین و یا داستان های کذب و تخیلی.

وی در ادامه گفت: استفاده از جملات روان و کوتاه مهم ترین کار در سخنرانی مبلغ است و بدون عبارت پردازی آیات مناسب مسائل روز جامعه را ذکر کرده و شرح دهد.

حجت الاسلام قرائتی تصریح کرد: هر پیشرفتی که دشمن از آن عصابی نشود عمل صالح محسوب و در کارنامه اعمال ما ثبت می‌شود خواه راهپیمایی 22 بهمن باشد خواه پیشرفت های علمی و کشفیات جوانان و دانشمندان ایرانی.

وی خطاب به مبلغین تاکید کرد: خرافات را از دین حذف کنیم و اگر قرار به تاریخ گویی است تاریخ اصیل و معتبر قرآن را بگوید و در بحث به اطاله کلام نپردازید و کارهای خود را برای رضای خدا انجام دهید.

مفسر قران کریم در خصوص بیان سخنرانان اظهار داشت: تبلیغ چهره به چهره یکی از موثرترین شیوه‌های تبلیغ است و ماندگاری و بازتاب بیشتری دارد و در سخنرانی های خود بر منبر کلام خود را با آرامش و قاطعیت بگوید نه برای تاکید بر اهمیت آن داد بزنید.

وی با اشاره به وظیفه مبلغین در سفرهای تبلیغ عنوان کرد: مبلغ باید با اخلاق و رفتار اسلامی خود دعوت به طلبگی کند و نوجوانان با استعداد را شناسایی و ترغیب به سمت حوزه شوند و در منبرهای خود اگر از مطلبی آگاهی نداشت با صداقت بگوید بلد نیستم نه اینکه پاسخ اشتباه دهد و اذهان عموم را مشوش کند.

حجت الاسلام قرائتی در پایان گفت: سال گذشته 122 میلیارد تومان زکات در ایران جمع آوری شد و جای شادمانی دارد چرا که نشان از پاکی نهاد مردم و خلوص و صفای باطن آنهاست و زمینه تلاش را برای مبلغ فراهم و باز کرده است.

