۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۵

عمران الزعبی:

اتحادیه عرب برطرف کننده نیازهای غرب است

وزیر اطلاع رسانی سوریه ضمن انتقاد از نقش اتحادیه عرب در قبال بحران سوریه از آگاهی ملتها از حجم توطئه ها علیه سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، عمران الزعبی گفت: سوریه با هر تلاشی برای دخالت در امور داخلی اش مخالفت می کند و دیدگاه روشنی درباره حل بحران دارد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: سوریه نگران جنجالهای رسانه ای و سیاسی نیست زیرا باور دارد که اهداف بزرگ نیاز به تاوان بزرگ دارد.

الزعبی افزود: چالش و دشواری های کنونی سوریه با موارد قبلی تفاوت زیادی دارد زیرا عوامل داخلی، عربی و منطقه ای در بحران دخیل است.

وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد اتحادیه عرب بیان کرد: سوریه از مواضع خصانه برخی کشورها تعجب نکرد. اتحادیه عرب  همه سازمانهای تابع آن فرضی  و خیالی است و نیازهای غرب را برطرف می کنند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای که در ابتدای بحران سبب گمراهی ملتهای عربی شده بود به تدریج افول پیدا کرد و ملتها متوجه جنگ و توطئه علیه سوریه شدند.

