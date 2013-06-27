اتحادیه عرب برطرف کننده نیازهای غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، عمران الزعبی گفت: سوریه با هر تلاشی برای دخالت در امور داخلی اش مخالفت می کند و دیدگاه روشنی درباره حل بحران دارد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: سوریه نگران جنجالهای رسانه ای و سیاسی نیست زیرا باور دارد که اهداف بزرگ نیاز به تاوان بزرگ دارد.

الزعبی افزود: چالش و دشواری های کنونی سوریه با موارد قبلی تفاوت زیادی دارد زیرا عوامل داخلی، عربی و منطقه ای در بحران دخیل است.

وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد اتحادیه عرب بیان کرد: سوریه از مواضع خصانه برخی کشورها تعجب نکرد. اتحادیه عرب همه سازمانهای تابع آن فرضی و خیالی است و نیازهای غرب را برطرف می کنند.

وزیر اطلاع رسانی سوریه بیان کرد: هیاهوی تبلیغاتی و رسانه ای که در ابتدای بحران سبب گمراهی ملتهای عربی شده بود به تدریج افول پیدا کرد و ملتها متوجه جنگ و توطئه علیه سوریه شدند.