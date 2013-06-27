عضویت 1000 زن روستایی آذربایجان شرقی در صندوق اعتبارات خرد زنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رخ افروز ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون در حدود 23 صندوق اعتبارات خرد زنان در سطح استان وجود دارد که این صندوق ها به مظور در آمد و اشتغال زایی به وجود آمده اند.

وی افزود: در این طرح زنان روستایی پس اندازهای کوچک خود را جمع کرده و با حمایت سازمان جهادکشاورزی استان در ایجاد مشاغل کوچک مورد استفاده قرار می دهند و فضای مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوانان را فراهم می کنند.

رخ افروز با بیان اینکه زنان روستایی با بهره گیری از اعتبارات این صندوق توانسته اند به کارهای کوچک و بزرگ بسیاری دست یابند، گفت: در این طرح زنان توانسته اند موجودی خود را از دو میلیون به 23 میلیون تومان افزایش دهند و از آن در فعالیت های مختلف بهره جویند.

وی پرورش کرم ابریشم را از فعالیت های مفید این زنان دانسته و گفت: علاوه بر این، زنان می توانند در پرورش طیور و بوقلمون، قالیبافی، پرورش دام سبک نقش به سزایی داشته باشند.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان افزود: طرح صندوق های توسعه که توسط جهاد کشاورزی استان انجام شد هم اکنون مورد استقبال شدید زنان منطقه قرار گرفته است و تقاضاهای زیادی برای تشکیل بیشتر این صندوق ها به سازمان می رسد.

وی با بیان شرایط ثبت نام در این صندوق ها گفت: زنان روستایی می توانند با مراجعه به مراکزجهادکشاورزی شهرستان ها، با راهنمایی اداره ترویج نسبت به راه اندازی آن اقدام کنند.