201 میلیون ریال به ایتام بهمئی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی گفت: یکی از سرفصل های خدماتی کمیته امداد حمایت از ایتام و رفع نیازها و مشکلات آنان است.

وی اظهار داشت: در همین راستا کمیته امداد با اجرای طرح اکرام ایتام و با ثبت نام از حامیان نیکوکار، سرپرستی ایتام تحت حمایت را به خیرین نیکوکار واگذار می کند.

محمدی افزود: بر اساس طرح اکرام ايتام خيرين و نيکوکاران سرپرستي يک يا چند يتيم را برعهده مي گيرند و ماهيانه میانگین مبلغ 400 هزار ريال براي حمايت از يتيم انتخابي پرداخت مي کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 298 حامي حمايت مادي و معنوي 300 يتيم تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان را برعهده دارند.

محمدی توسعه ی عدالت اجتماعي و رفع فقر را از اهداف طرح اکرام ايتام دانست و افزود: کاهش تبعات فردي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين عمل به دستورات الهي از ديگر اهداف اين امر خداپسندانه است.

اجرای 59 فرصت شغلی برای مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از اجرای 59 طرح اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان درسه ماهه اول سال جاری خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت از مهمترین برنامه های کاری کمیته امداد شهرستان کهگیلویه است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامه ها در این خصوص اجرای طرحهای خودکفایی و اشتغال زایی در سرفصلهای مختلف است.

رحیمی نیا افزود: این طرحها در سرفصل های دامداری، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مغازه داری، پرورش زنبور عسل، صنفی و صنعتی است.

وی اعتبار هزینه شده در راستای اجرای این طرحها را بالغ بر پنج میلیارد و 470 میلیون ریال عنوان کرد.

رحیمی نیا عنوان کرد: امید است با نظارت به موقع کارشناسان و اجرای دقیق طرحها، مددجویان به خودکفایی و استقلال مالی رسیده و به تدریج از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شوند.