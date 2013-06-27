دشمنان توان مقابله با تفکر شهید بهشتی را نداشتند

به گزارش خبر نگار مهر ، بهمن مرادی فر در مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر که در دانشگاه علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد، ‌گفت: دشمنان اسلام با شناسایی شخصیت های ارزشمند در انقلاب همانند شهید بهشتی، اقدام به ترور شخصیت ها کردند.

وی با بیان اینکه شهید بهشتی یک استثنا بود و در اجرای عدالت در دستگاه قضایی نقش موثری داشت، گفت: وجود ایشان مایه مباهات انقلاب و نقش آفرین در اجرای امور انقلاب و به خصوص تاثیرگذار در قانون اساسی بود.

مرادی فر، شهید بهشتی را یکی از بنیان گذاران قانون اساسی و اضافه کننده قانون چهارم در قانون اساسی دانست و گفت: وی عملا دست دشمنان را از قانون اساسی ایران کوتاه کرد.

وی افزود: وجود شهید بهشتی مانع بزرگی سر راه دشمنان اسلام برای ترویج ناهنجاری ها ایشان بود و همین مسئله باعث شد که دشمنان زمینه حذف ایشان را در هفتم تیر فراهم کنند.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری در ادامه سخنانش با اشاره به هفته قوه قضاییه، گفت: هفته قوه قضاییه ،هفته تجلیل از عوامل دستگاه قضایی نیست بلکه هفته تجلیل ازعدالت است.

وی تاکید کرد: عدالت سبب خیزش ها و جنبش های اسلامی در برابر زیاده طلبان و ستمکارانه در طول تاریخ بوده و مجریان عدالت طبق قوانین اسلام در برابر آن ها به مقاومت پرداختند.

مرادی فر، با تاکید بر اینکه عدالت هیچگاه آسان به دست نیامده است بلکه برای اجرای عدالت در طول تاریخ قربانی داده شده است ، گفت: ما نیز در نظام جمهوری اسلامی برای اجرای این عدالت عزیزانی را قربانی کرده ایم که یکی از آن ها شهید بهشتی است.

وی ادامه داد: عدالت سرلوحه دستگاه قضایی است و شهید بهشتی پرچم دار آن بود به طوری که دشمنان نتوانستند که در وجود شهید بهشتی نفوذ کنند.

مرادی فر در پایان گفت: دستگاه قضا همواره مدیون شهید بهشتی است که موجب نا امیدی دشمنان شد.

