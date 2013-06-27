مشکل اساسی جامعه ترک اخلاقیات است/آسیب شناسی معضلات جامعه مهمترین وظیفه مبلغ

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام تابستان و ماه مبارک رمضان همایش توجیهی مبلغان طرح هجرت تابستان قبل از ظهر پنج شنبه با حضور مسئول ستاد اقامه نماز کشور و چند کارشناس تربیتی-مذهبی کشور توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.

در ابتدای این همایش حجت الاسلام سعید روستا آزاد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و با توجه به فرا رسیدن ایام تبلیغی ماه مبارک رمضان و طرح هجرت تابستانه بیان کرد: تبلیغ دین اسلام امری خطیر است که باید به آن توجه داشت و برای ایام مناسبت‌های مذهبی طلاب به تبلیغ دین اسلام در نقاط مختلف جهان بپردازند که پایه گذار این امر نیکو، امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: مبلغان قطعا بزرگترین کار و وظیفه را در هدایت و اصلاح جامعه بر عهده دارند چرا که قرآن نیز یکی از شئون رسالت پیامبر را تبلغ دین اسلام خوانده است و خداوند او را مبشر و منذر خوانده است.

معاون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکید کرد: مهم ترین کار در تبلغ آسیب شناسی معظلات روز جامعه است که باید ابتدا آسیب‌های اجتماعی، روحی - روانی مردم را شناسایی کرد و آنها را درد خود دانست و مطابق با آیه قرآن آن را برخود گران بدانیم و در پی رفع آنها برآییم.

وی تصریح کرد: تکرار آیاتی که دربردارنده نکات اجتماعی است سبب می‌شود مشکلات زندگی مردم را از آن خود دانسته و برای رفع و ارائه راهکارهای مناسب آن تلاش کرده و در پی اصلاح جامعه باشیم و پیامبر اسلام که چنین شخصیتی داشت را الگوی کار خود دانست.

روستا آزاد عنوان کرد: مشکل اساسی جامعه امروز چیزی جز ترک اخلاق نیست و مصداق و شاهد این امر آمار طلاقی است که در جوامع بشری امروز بیش از پیش شده در این شاخصه مهم اجتماعی پیشرفت نداشته بلکه پسرفت‌های شدیدی هم مشاهده می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پرورش مبلغین موفق بوده و از بشیران جوان گرفته تا مبلغان نخبه که توسط این سازمان پرورش یافته اند شاهدانی بر موفقیت این نهاد است و امید است مبلغین بتوانند تاثیرات لازم را در سفرهای خود در توسعه دین اسلام داشته باشند.

