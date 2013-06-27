هلاکت تروریستهای النصره در درعا و لاذقیه در عملیات ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی در مناطق الشبرق، صیصون و طفس در درعا تعدادی از سرکرده های جبهه تروریستی النصره را به خاک افکند.

این منابع بیان کردند: انور جابر السلمان و داود احمد داود از اتباع اردن، انس عبدالحق، محمد احمد المسالمه، فایز الاشمر، محمد عمران شلاش، مالک منصورالمسالمه، سلامی مرزوق بجحیش و عبدالله احمد ابازید از جمله کشته شدگان هستند.

منابع نظامی سوری همچنین از عملیات ارتش سوریه در شمال لاذقیه و کشته شدن برخی از سرکرده های جبهه النصره شامل عبدالقادر چجنی، ماهر شیخ علی و عبدالرحمن الحجی خبر دادند.از دیگر تروریستهای کشته شده عمر الداخل، عثمان الزمیلی، عبد الرحیم البحرینی، احمد العبدالله و محمد عبدالرحمن است.