به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان در نشست مشترک فعالان اقتصادی و متولیان ورزش و شهری خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری مشهد افزایش نشاط است که در این میان ورزش نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی ادامه داد: موفقیت‌های ورزشی احساس خوبی در مردم ایجاد می‌کند و منجر به ارتقای غرور ملی و افزایش امید و نشاط می‌شود و با توجه به این شرایط، فعالیت در حوزه ورزش نشانه عقل و درایت است.

وی ادامه داد: تمام رشته‌های ورزشی دارای اهمیت است و نباید سایه فوتبال بر روی دیگر رشته‌ها سنگینی کند، اما به هر حال فوتبال برای مردم یک شاخص و معیار است و مشهد با وجود موفقیت در ورزش، در فوتبال و تیمداری تجربه خوبی طی سال‌های اخیر نداشته و اصلا شرایط خوبی نداریم.

پژمان تصریح کرد: با وجود موفقیت‌های گذشته، امروز فوتبال خراسان جایگاهی در لیگ‌برتر ندارد و به عنوان مثال باید دنبال باشگاه پیام بگردیم که کجاست.

وی با بیان اینکه مشهد استعدادهای زیادی در ورزش و فوتبال دارد، افزود: یک مشهدی در دو بازی، 6 امتیاز برای تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گیرد و این نشان می‌دهد که ظرفیت وجود دارد و چرا با چنین استعدادهایی، مشهد نباید در لیگ‌برتر تیم داشته باشد در حالی که بعضی شهرها 2 یا 3 تیم دارند؟

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: متاسفانه با این وضعیت مردم خیلی از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردند.

وی با اشاره به حضور فعالان اقتصادی در این جلسه گفت: همه اینجا دور هم جمع شدیم تا به یک راه‌حل برسیم تا اینگونه پراکنده نباشیم و مطمئن هستم با جمع شدن انرژی‌ها، این مشکل کوچک قابل حل شدن است.

پژمان ادامه داد: طی سال‌های گذشته مدیریت شهری مکرر در معرض این سوال قرار داشت که چرا تیمداری نمی‌کند و یا بخشی از هزینه‌های ابومسلم را نمی‌دهد ولی به ما حق بدهید که با وجود آشفتگی در مالکیت و مدیریت این باشگاه، رغبت کمک را از ما می‌گرفت و دوست نداشتیم امتیازات شهر در اختیار یک فرد قرار گیرد و تصمیمات فردی به آن ضربه بزند.

شهردار مشهد تصریح کرد: به همین دلیل مکانیزمی طراحی شد تا تیم در تلاطم سلیقه‌ها قرار نگیرد و مطمئن شویم این تیم ریشه دارد و کمک به جای درستی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه موفقیت ابومسلم سرمایه اجتماعی درست کرده و باعث شادی و نشاط مردم می‌شود، افزود: قرار شد باشگاه در یک بستر مالی قرار بگیرد که هیچ حواشی نداشته باشد و به جایی وصل باشد که از تغییرات آسیب نبیند و به همین دلیل باشگاه مسلم رضوی تاسیس شده و تیم فوتبال ابومسلم خراسان نیز به مالکیت آن درآمده است.

وی اضافه کرد: در این مدل 50 درصد سهام در اختیار موثران اقتصادی و 30 درصد متعلق به مردم و پیشکسوتان است و 20 درصد باقی‌مانده در اختیار کسانی خواهد بود که در این چند سال اخیر هزینه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: قرار شد زمین 8 – 7 هکتاری در منطقه الهیه از دولت گرفته شود تا باشگاه صاحب زمین شود و نامه آن زده شده است.

شهردار مشهد تصریح کرد: برنامه اول ما بهبود اوضاع فوتبال است اما در ادامه باید در تمام رشته‌ها کار کرد.

پژمان با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی نیز برای باشگاه تعریف شده است، افزود: قرار شده باشگاه با توجه به این فعالیت‌ها به درآمدزایی برسد و در دراز مدت هزینه‌های خود را تامین کند.

وی در پاسخ به درخواست‌ها برای ورود شهرداری به این عرصه گفت: تصدی‌های دولتی جواب نمی‌دهد ولی بخش خصوصی می‌تواند موفق باشد؛ شما کار را انجام دهید، ما هم حمایت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: مشهد در تمام عرصه‌ها پیشرو بوده و باید نشان دهیم که می‌توان با محوریت بخش خصوصی کار کرد و اطمینان می‌دهم که باشگاه درآمد هم کسب خواهد کرد؛ با همین جوانان مستعد این شهر می‌توان بازیکن تربیت کرد و درآمد به دست آورد. بیایید به ورزش استان دلگرمی بدهیم که بزرگترهای این استان پشت ورزش هستند.

شهردار مشهد با بیان اینکه مدیریت باشگاه باید از سهام به درآمدزایی برسد، افزود: اگر فراغ بال باشد، ورزشی‌های استان می‌توانند به موفقیت برسند و قرار است امور طبق یک کار علمی و منظم انجام شود.

پژمان ادامه داد: نمی‌خواهیم این تیم شخصی و تحت لوای یک اسم باشد بلکه هدف این است که ابومسلم تیم مردم مشهد باشد و شما فعالان اقتصادی دست مدیریت ورزش استان را گرفته و این سرمایه عمومی را تقویت کنید.

وی اظهار کرد: پول جمع کردن برای ابومسلم کار سختی نیست ولی می‌خواهیم تیم را به شما گره بزنیم و در این موضوع سهیم باشید و ابومسلم از این وضعیت نجات پیدا کرده و مردم با موفقیت‌های این تیم خوشحال شوند.

علی اکبر هاشمی جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: باید از شهردار مشهد تشکر کرد که این قدم بزرگ را برای ورزش برداشت.

وی تصریح کرد: در تمام دنیا اقتصاد وابسته به ورزش است اما در ایران اینگونه نیست و ما می‌خواهیم اولین تجربه موفق در این زمینه باشیم.

وی ادامه داد: ابومسلم نماد ورزش استان و یک مطالبه عمومی است و به همین دلیل همه باید کمک کنند.

هاشمی جواهری خاطرنشان کرد: ابومسلم از حالت خصوصی خارج شده و به مالکیت عمومی تبدیل شده است تا یک شخص برای مطالبه عمومی مردم تصمیم نگیرد.

اسماعیل وفایی، مالک باشگاه مسلم رضوی نیز در ادامه گفت: باید از مهندس پژمان تشکر کرد که این مطالبه عمومی را پیگیری می‌کند و الان یک ظرفیت به وجود آمده تا همه در کنار هم باشیم.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی زیادی در قالب تیم فوتبال ابومسلم خراسان برنامه‌ریزی شده است و نگاه ما سودآوری و ایجاد یک بنگاه اقتصادی است.