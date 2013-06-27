نهمين ایستگاه آتش نشانی در بازار رشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتش نشاني رشت ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: بر اساس جمعیت هر 50 هزار نفر نیاز به یک ایستگاه آتش نشانی است که شهر رشت نیز با توجه به این جمعیت 750هزار نفری نیازمند 15 ایستگاه است.

علی مقصودی با اشاره به اینکه این ایستگاه نهمین ایستگاه در شهر رشت است، افزود: خوشبختانه این شهر جزو معدود شهرهایی است که خود را به استاندارد نزدیک کرده است.

وی همچنین اهمیت این ایستگاه اشاره کرد و اظهارداشت: بازار شهر رشت در واقع بزرگترین مرکز اقتصادی شمال کشور است که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشاني رشت با بیان اینکه پس از بررسی 15 سال حریق و حادثه مشخص شد که بیشترین حریق ها متوجه بازار بوده است، گفت: بازار حريق خيزترين قسمت شهر رشت است و اتصالی در سیستم سیم کشی برق نيز مهمترين دليل حريق ها بوده است.

وی افزود: ضرورت احداث این ایستگاه به دلیل بافت سنتی و وجود ساختمان های مخروبه بر کسی پوشیده نیست.

مقصودی تصریح کرد: پس از بررسی ها 46 مورد مشکل از بازار شناسایی شده است که نياز به همكاري شهرداری، اصناف و سایر نهادها و ارگان ها برای رفع آن است.

وی یادآورشد: بر اساس مصوبه کشوری و طبق چارت سازماني هر ایستگاه نیاز به 42 نفر نیروی عملیاتی دارد که با وجود 9 ایستگاه شهر رشت در مجموع 378 نفر نیرو نیاز دارد که در حال حاضر تنها 168 نفر در حال فعالیت هستند.

اسماعیل حاجی پور یکی از اعضای شورای شهر رشت نیز در این مراسم به مشکلات بازار و وضعیت ناهنجار بازار اشاره کرد و اظهارداشت: پیشگیری بهتر از درمان است بنابراین بازاریان نیز باید کمک حال بوده تا آتش­ نشانی بتواند خدمات بهتری ارائه دهد.