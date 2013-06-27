آيت الله زنجاني خرد ورزي فقيه و فيلسوف بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدي مسعودي ظهر پنچشنبه در آئين نكوداشت مقام علمي آيت الله زنجاني اظهار كرد: آيت الله زنجاني خردورزي فقيه، دانشمندي برجسته در فقه و فلسفه بود و مي توان گفت كه وي از تمامي جهات ذوفنون بود.

وي تصريح كرد: آيت الله زنجاني يكي از خوشه‌چينان مكتب اهل بيت(ع) بود و به لحاظ علمي و اخلاق در سطح برجسته اي قرار داشت.

وي با بيان اينكه همواره در حوزه هاي علمي شخصيت هايي يافت مي‌شوند كه در جهان بي‌بديل هستند، افزود: آيت الله زنجاني نيز فقيهي برجسته و متالم بودند.

حجت‌الاسلام مسعودي در خصوص برگزاري مراسم نكوداشت آيت الله زنجاني اظهار كرد: اين شخصيت بزرگوار حقي عظيمي بر بشريت دارد و كوچكترين كاري كه مي توان انجام داد حق شناسي است.

وي تصريح كرد: چنانچه بتوانيم حق‌گذار جايگاه ايشان باشيم گام كوچكي در راستاي اهداء كردن حقي كه برگردن ما دارند برداشته ايم.