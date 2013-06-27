طرح "مطلع مهر" ویژه زوج های فرهنگی اجرا می شود

محمد تقی فخریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره 24 ساعته طرح ملی مطلع مهر ،وﻳﮋﻩ زوﺟﻬﺎي ﺟﻮان ﺷﺎﻏﻞ در آﻣﻮزش وﭘﺮورش اجرا می شود.

وی تصریح کرد:این طرح به همت معاونت اجرایی استانداری خراسان رضوی اجرا می شود.

وی بیان داشت: مطلع مهر ویژه زوجهای جوان فرهنگی است ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 5ﺳـﺎل ازﺗـﺎرﻳﺦ ازدواﺟـﺸﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ است.

فخریان اظهار داشت: این طرح ﺑـﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰدر ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰارمی شود که مدیران مدارس بایستی تا امروز ششم تیر ماه افراد واجد شرایط را به ادارات آموزش و پرورش معرفی نمایند.

وی گفت: ﻣﺪارك ﻻزم برای ﺷﺮﻛﺖ در دوره ،ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ازاداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي مربوطه، اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎل 92 وپرداخت مبلغ 192هزار ریال ،به واحد بانوان ادارات است.