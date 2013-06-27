مسئولان برای خلق حماسه اقتصادی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری قضایی استان کرمان اظهار داشت: واقعه جانگداز هفت تیر به این نیت صورت گرفت که نظام اسلامی متلاشی شود و مناقفقین حکومت را در دست بگیرند، غافل از اینکه نظام جمهوری اسلامی آنقدر قوی و مستحکم بود که باعث شد که منافقین به اهدافشان نرسند.

وی ادامه داد: امام بزرگوار در اسرع وقت قوای سه گانه را ترمیم کردند و این مسئله ثابت کرد تا چه حد نظامی که متکی به آراء مردم است و رهبرش یک مرد الهی و آسمانی است آنقدر استحکام دارد که هیچ قدرتی نمی تواند چنین نظامی را از پای درآورد.

نمانیده ولی فقیه در استان کرمان ادامه داد: 34 سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد و دشمنان خارجی و داخلی نتوانستند هیچ دخالتی در امور کشور بکنند.

آیت الله جعفری گفت: جمهوری اسلامی با اقتدار کامل در راستای دستیابی به اهداف علیه خود گام بر می دارد.

وی تصریح کرد: بنده از ابتدای انقلاب بر این عقیده بوده ام که همه تقصیرات را نباید به گردن استکبار انداخت عدم درایت و بدعمل کردن مسئولین هم یکی از عوامل مهمی است که می تواند در زندگی مردم و سرنوشت جامعه دخیل باشد.

امام جمعه کرمان گفت: شخصی از امام حسین(ع) سوال کرد که آقایی در چیست که ایشان در جواب آن فرد فرمودند" سازگاری با اقوام و خویشان، صله رحم، ارتباط منطقی با همه بستگان برقرار کردن و گذشتن از خطاها و لغزش های مردم به خصوص کسانی که در ارتبطا با ما هستند".

وی ادامه داد: اگر در جامعه گذشت نباشد آن جامعه نمی تواند راه سیاست و آقایی و کمال را بپیماید.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه امیدواریم با تلاش مسئولین حماسه اقتصادی نیز در کنار حماسه سیاسی خلق شود، افزود: در 24 خرداد انتخابات برگزار و فردی باایمان و با سوابق روشن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

وی گفت: در این خصوص مقام معظم رهبری فرمودند" همه قشرها، همه دستگاه ها و همه مردم باید به رئیس جمهور کمک کنند تا برای حل مسائل و مشکلات موفق شود".