  1. استانها
  2. لرستان
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۱

بدری خبر داد:

انجام 171 مورد بازرسی از دستگاه‌های مشمول قانون حقوق شهروندی در لرستان

انجام 171 مورد بازرسی از دستگاه‌های مشمول قانون حقوق شهروندی در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان از انجام 171 مورد بازرسی از دستگاه های مشمول قانون حقوق شهروندی در این استان خبر داد.

جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی در سال 1383، بیان داشت: در این قانون بر حفظ حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تاکید شده و در این راستا وظایف نظارت و بازرسی بر روند اجرای این قانون بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.

وی مسائلی چون قانونی بودن کشف و تعقیب جرایم، آرای تحقیقات، صدور قرارهای تامین کیفری و بازداشت موقت، مستدل و مستند بودن آرای قضایی، حق استفاده از وکیل و کارشناس برای طرفین دعوا، عدم شکنجه و ... را از جمله موارد مورد نظر در این قانون برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به بازرسی های انجام شده برای نظارت بر روند اجرای این قانون بیان داشت: در این راستا 177 مورد بازرسی از محاکم قضایی، زندانها، مراجع انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی صورت گرفته است.

بدری همچنین از برگزاری 155 دوره آموزشی حقوق شهروندی توسط دستگاه قضایی در استان خبر داد و بیان داشت: همچنین 60 مورد اطلاع رسانی در خصوص فعالیتهای مرتبط با حقوق شهروندی انجام گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان به چهار مورد گزارش و شکایت مردمی وارده در این زمینه اشاره کرد و افزود: همچنین تعداد اعضای فعال هیئت های نظارت و بازرسی بر روند اجرای این قانون در استان 38 نفر بوده است.

کد مطلب 2085258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها