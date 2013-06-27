مقابله با مواد مخدر نیازمند بسیج عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان سمنان که در محل استانداری برگزار شد ضمن بیان اینکه كشت، توليد و توزيع مواد مخدر دستمايه و دست‌ساخته استكبار جهاني است و مقابله با آن مقابله با برنامه‌هاي استكبار است اظهار داشت: يكپارچكي و وحدت برنامه و نهادهاي مختلف اجرايي جهت مقابله با تهيه و توزيع مواد مخدر در جامعه ضروری است.

برنامه هاي مقابله با مواد مخدر بايد نتيجه محور باشد

مقام عالی دولت در استان سمنان با بیان اینکه رفتارسازي و نهادينه كردن رفتارهاي مطلوب در جامعه زمينه براي پيشگيري در مقابله با موادمخدر است گفت: برنامه هاي مقابله با مواد مخدر بايد نتيجه محور باشد و با طراحي و انسجام پيش برود زيرا اشاعه مواد مخدر سازمان ‌يافته انجام مي‌شود.

رهی بر شناسايي و برخورد با سرچشمه هاي ورود، تهيه، توزيع و ساخت موادمخدر سنتي و صنعتي در كشور تاكيد كرد و خاطرنشان کرد: در اين راه ايجاد مصونيت، پيشگيري قدم اول و برخورد قاطعانه و قضايي در مرحله آخر قرار دارد.

۴۴ درصد سارقان معتاد و ۵۶ درصد معتادين بيكارند

جانشين فرماندهي انتظامي استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به این مطلب که مقابله بايد به عنوان آخرین مرحله مبارزه با موادمخدر در جامعه لحاظ شود و نبايد تنها در بخش مقابله انتظار ريشه كن شدن اين پديده را داشته باشيم افزود: در سال گذشته و سه ماهه امسال در مجموع ۲۹۸ مرحله طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اجرا شده است.

سرهنگ علي اكبر سليمانيان با تاکید بر اینکه ۴۴ درصد سارقان معتاد هستند و ۵۶ درصد معتادين بيكارند، افزود: ايجاد اشتغال در جامعه نقش مهمي در جلوگيري از تمايل افراد به سمت مصرف موادمخدر و كاهش ميزان سرقت در جامعه دارد.

وي پاكسازي نقاط آلوده داخل شهرها را از ديگر اقدامات پليس در مقابله با موادمخدر عنوان و تصريح كرد: ۲۸۰ عمليات نيز در سال گذشته و امسال در اين زمينه اجرا شده است.

۲۵۰ كيلوگرم انواع موادمخدر كشف و تعداد ۱۵ باند تهيه و توزيع موادمخدر متلاشي شدند

جانشين فرماندهي انتظامي استان سمنان تعداد طرح هاي اجرا شده براي كنترل كوير و محورهاي مواصلاتي از سال گذشته تا كنون را ۲۱۸ مرحله عنوان كرد و اظهار داشت: امسال ۲۵۰ كيلوگرم انواع موادمخدر كشف و تعداد ۱۵ باند تهيه و توزيع موادمخدر متلاشي شد.

سليمانيان با اشاره به شناسايي چند كارگاه تهيه ماده مخدر شيشه در استان سمنان، گفت: امسال ۷۷ كيلوگرم از ماده مخدر شيشه در اين استان كشف شد.

وی در خاتمه جلوگيري از ورود موادمخدر، روان گردان ها، پيش سازهاي موادمخدر صنعتي، مبارزه با كشت و حمل و نقل موادمخدر سنتي و صنعتي و همچنين شناسايي و برخورد با عوامل تهيه و فروش موادمخدر را اصلي ترين اهداف مقابله با موادمخدر در استان سمنان طی سالجاري دانست.

در پايان اين نشست، از تعدادي فعالان عرصه مقابله با مواد مخدر در استان سمنان تجليل شد.