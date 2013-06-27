هفت نفر با اعضای بدن "زهرا شعبانی نیاک" جان دوباره گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مرحومه "زهرا شعبانی نیاک" که پس از مرگ مغزی اعضای بدن آن به هفت نفر اهدا شد، با حضور پرشور مردم غیور ایران اسلامی تشییع شد.

مرحومه زهرا شعبانی نیاک که هیچ سابقه بیماری نداشت در بیمارستان آتیه تهران بر اثر سکته مغزی به دیار باقی شتافت.

پس از درگذشت این مادر با پیشنهاد بیمارستان و رضایت داود زارعی همسر مرحومه، اسماعیل شعبانی نیاک پدر مرحومه، فرزندان و خانواده وی اعضای بدن این همسر و مادر مهربان به هفت نفر اهدا شد.

پیکر زهرا شعبانی نیاک پس از اهدای عضو به شهرری محل سکونت وی منتقل شد و پس از تشییع با شکوه توسط حجت ‌الاسلام محمد سیلسپور و با حضور هزاران نفر بر پیکر مرحومه نماز اقامه شد.

حاضران در این مراسم با حضور پرشور و نثار گل و قرائت فاتحه از فداکاری و اهدای اعضای بدن این مادر مهربان تقدیر کردند.

پیکر زهرا شعبانی نیاک پس از تشییع به ‌دلیل اهدای هفت عضو از اعضای بدن وی برای خاکسپاری به قطعه نام ‌آوران(قطعه 255) بهشت زهرا(س) منتقل شد.

جلسه ستاد مراسم لیالی قدر در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) برگزار شد

جلسه ستاد ویژه برگزاری مراسم لیالی قدر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) با حضور معاون فرهنگی و امور زائران، مدیران بخش های مختلف آستان مقدس و رؤسا و نمایندگان سازمانها و دیگر نهادهای شهرستان ری برگزار شد.

در نشست کارشناسی ستاد ویژه مراسم لیالی قدر، معاون فرماندار شهرستان ری، معاون دادستان شهرستان ری، معاون ترافیک شهرداری منطقه 20، نماینده پلیس آگاهی به همراه مسئولان و مدیران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) به بررسی مسائل گوناگون و بحث و تبادل نظر و تعامل سازنده به منظور برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم ماه مبارک رمضان و بویژه لیالی قدر پرداختند.

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) با همکاری کلیه مدیران با اخلاص و سازمانهای خدمتگزار در سطح شهرستان ری همچون سالهای گذشته، در لیالی قدر با برنامه های ویژه و اقامه نماز با شکوه عید سعید فطر در سایه سار امنیت، نظم، انضباط و تأمین رفاه حال زائرین ارجمند، میزبان مردم متدین و خداجوی شهرستان ری و تهران خواهد بود.

ستاد اوقات فراغت پاکدشت تشكیل شد

ستاد اوقات فراغت پاکدشت به منظور برنامه ریزی دقیق برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در ایام تابستان تشكیل شد.

معاون سیاسی فرماندار پاکدشت با اعلام این خبر گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و ایام فراغت از تحصیل جوانان و نوجوانان، برنامه ریزی دقیق برای غنی سازی دوران فراغت جوانان و نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است.

عین الله تاجیک افزود: در تدوین برنامه های مربوط به غنی سازی اوقات فراغت بایستی بر مواردی از جمله هدفدار بودن، متنوع بودن، داشتن جذابیت، توزیع عادلانه امکانات بین دختران و پسران و... توجه کرد و با مد نظر قرار دادن شعار امسال نسبت به سالهای گذشته در جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شهرستان تلاش کنیم.

وی بر لزوم کمی و کیفی برنامه های مربوط به غنی سازی اوقات فراغت جوانان تأکید کرد و افزود: شاخصهای مهم و مفیدی از جمله برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی، تقدیر از اختراعات و ابداعات جوانان، مهارت آموزی و فعالیت در محیط مجازی و رسانه ای و نظایر آن می تواند در برنامه های ستاد مد نظر قرار بگیرد.

معاون سیاسی فرماندار پاکدشت گفت: امسال همچون سال گذشته، میزان همکاری و مشارکت دستگاه‌ های مرتبط در برگزاری برنامه ‌های ستاد غنی ‌سازی اوقات فراغت جوانان ارزیابی و دستگاه‌ های فعالتر و موفق در این خصوص شناسایی و معرفی می ‌شوند.