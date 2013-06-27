اولین استخر معیشتی در ورزقان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیمحمدی ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این استخر با اعتبار 230 میلیون ریال افتتاح شده است و کار افتتاح هفت استخر معیشتی دیگر نیز در این شهرستان آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این استخر دارای ظرفیت دو هزار و 700 متر مکعب بوده و با افتتاح آن شاهد افزایش ذخیره و راندمان آبیاری خواهیم بود.

علیمحمدی افتتاح این استخرها را مناسب ترین راه برای گذر از بحران کم آبی دانسته و گفت: اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف کشاورزی،مناسبترين و منطقي ترين راه حل براي گذر از بحران‌هاي کم آبی به نظر مي‌رسد که در این میان وجود استخرهای معیشتی را می توان از راهکارهای مناسب این سازمان دانست.

وی ادامه داد: همچنین مجوز احداث این نوع استخرها در كنار رودخانه‌هاي دايمي و حفر چاه از سازمان آب منطقه‌اي براي پرورش ماهي در ورزقان صادر شده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان با اشاره به ضرورت استفاده از آبیاری قطره ای در کشاورزی استان گفت: صرفه جويي در مصرف آب با استفاده از روشهاي نوين براي آبياري قطره‌اي، باراني، كوزه‌اي، تراوا زيرزميني و تانكر مي‌تواند بسيار تأتير گذار باشد.