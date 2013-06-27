آيت الله زنجاني انديشه هاي خود را از فلسفه دريافت نكرد/ تسلط بر چهارچوب هاي فلسفي و فكري

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد علم الهدي، ظهر پنچشنبه در مراسم نكوداشت آيت الله زنجاني اظهار كرد: آيت الله زنجاني انديشه را از قرآن دريافت كرده و انديشه هاي خود را در چهارچوب‌هاي فلسفي و فكري فرمول بندي كرده است.

وي با بيان اينكه آيت‌الله زنجاني مباني قرآني را دسته‌بندي فلسفي كرد، افزود: ايشان از حكمت برخوردار بود و در تمام ابواب فقه در مقام صاحب‌نظري قرار داشت.

وي عنوان كرد: يكي از ويژگي‌هاي برجسته مرحوم آيت الله زنجاني تدبر در قرآن كريم است و ايشان معتقد بودند كه در قرآن نبايد تدبير كرد و بايد در آن تدبر كرد.

امام جمعه مشهد بيان كرد: از آنجايي كه ايشان در ابتدا تكيه بر فقيه و مباني فقهي دارد و پس از آن به فلسفه مي‌پردازد در بسياري از مباحث حكمت متعاليه را به باد انتقاد مي گيرد.

وي عنوان كرد: ايشان معتقد بودند كه بايستي از قرآن انديشه‌پذيري صورت بگيرد نه اينكه براي انديشه‌هاي خارج از قرآن از آن تائيد گرفته شود چرا كه قرآن منشاء تمام اند يشه‌هايي است كه ختم كمال و سعادت مي‌شود.