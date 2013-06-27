780 دانشجو در مرکز علمی کاربردی دادگستری لرستان تحصیل می کنند

علی پروانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت این مرکز اظهار داشت: در حال حاضر 780 نفر دانشجو در مرکز علمی کاربردی دادگستری لرستان مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه این تعداد دانشجو در شش رشته دانشگاهی درس می خوانند، عنوان کرد: 284 نفر در رشته خدمات قضایی، 32 نفر در رشته دستیار قضایی و 104 دانشجو در رشته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی تحصیل می کنند.

مدیر مرکز علمی کاربردی دادگستری استان لرستان افزود: همچنین 159 دانشجو در رشته حقوق گرایش علوم ثبتی، 149 نفر در رشته حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی و 44 نفر در رشته حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری در حال تحصیل هستند.

پروانه با اشاره به پذیرش 300 نفر دانشجو طی مهرماه سالجاری در این مرکز، یادآور شد: تاکنون 365 دانشجو از مرکز علمی کاربردی دادگستری لرستان فارغ التحصیل شده اند.

وی همچنین با بیان اینکه 180 نفر دانشجو در این مرکز در آستانه فراغت از تحصیل قرار دارند، یادآور شد: مرکز علمی کاربردی دادگستری لرستان دارای 50 نفر مدرس است که از این تعداد 45 نفر دارای کارشناسی ارشد و مابقی دکترا هستند.