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۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

احمدلی:

مسلمانان قره باغ از مبارزات ملت ایران الگو بگیرند

مسلمانان قره باغ از مبارزات ملت ایران الگو بگیرند

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس جنبش مقاومت اسلامی قره باغ گفت: موضوع قره باغ از حساسیت بالایی در کل جهان برخوردار است و مسلما برای ایران نیز خالی از اهمیت نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روشن احمدلی ظهر پنج شنبه در سمینار علمی بررسی وضعیت حقوق بشر در منطقه قره باغ در تبریز با اشاره به وحدت و همدلی ملت ایران در طول تاریخ برای مبارزه با دشمنان خود گفت: امید است مسلمانان جمهوری آذربایجان نیز همچون مردم ایران مبارزه را جدی گرفته و پیروزی را نصیب خود کنند.

وی هدف استکبار جهانی از ایجاد مناقشاتی چون مناقشه قره باغ را ضربه زدن به اسلام دانسته و افزود: دشمن سرمایه گذاری کلانی روی این موضوعات انجام می دهد تا مسلمانان نتوانند فرهنگ غنی خود را در سطح جهان گسترش دهند.

احمدلی توجه ایران به موضوع قره باغ و سفر هیئت مسئولان تشکیلات قره باغ به تبریز را موجب شادی دوستان ایران و آذربایجان و خشم دشمنان دانست.

وی بستر ساز جنایات قره باغ را آمریکا و اسرائیل دانسته و گفت: آمریکا و اسرائیل سعی می کنند ظلم و ستم را در دنیا غالب کرده، به منافع شوم خود دست یابند.

رئیس جنبش مقاومت اسلامی قره باغ وحدت را نیاز اصلی برای آزادسازی قره باغ خوانده و بیان داشت: امروز مسلمانان در دنیا مسئولیت بزرگی دارند.

وی همچنین خواستار افزایش ارتباط دو کشور مسلمان ایران و جمهوری آذربایجان شده افزود: کسانی که قصد ایجاد اختلاف بین ایران و آذربایجان را دارند، هرگز به اهداف خود نخواهند رسید.

کد مطلب 2085266

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