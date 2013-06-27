طرح "نشاط معنوی" در امامزاده محسن(ع) همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد صالحی در برنامه طرح تابستانه نشاط معنوی که عصر پنج شنبه در امامزاده محسن(ع) برگزار شد با بیان اینکه خداوند نعمت های فراوانی به انسان عطا کرده است، افزود: گاهی در به دست آوردن نعمات ما انسان ها دخالتی نداریم اما خداوند آن نعمت را به ما عطا کرده است تا از آن بهره ببریم.

وی با اشاره به اینکه باید به خاطر این نعمت ها شکر گذار خداوند باشیم، ادامه داد: یکی از سرمایه های انسان عمر است و هیچ کس از مدت عمر خود خبر ندارد و همه هم خوب می دانند که عمر در دست انسان ها نیست.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه انسان از مدت طول عمر خود بی خبر است ولی با این حال بر روی عمرسرمایه گذاری می کند، اظهار داشت: شاید خیلی از چیزها از دست برود که قابل برگشت هستند اما در عمر و زمان بازگشتی نیست و روزی که برود دیگر بازگشتنی نیست.

انسان فرصت طلب از موقعیت های به دست آمده به خوبی استفاده می کند

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه باید از فرصت عمرمان به خوبی استفاده کنیم، ادامه داد: فرصت هایی در زندگی به دست می آید و کسی که اهل فرصت طلبی باشد خیلی راحت می تواند از فرصت های به دست آمده نهایت استفاده را کند.

حجت الاسلام محمد صالحی با بیان اینکه انسان فرصت طلب از همه موقعیت ها و فرصت های زندگی خود استفاده می کند، عنوان کرد: این انسان می تواند تجربیات زیادی را برای خود بیاندوزد.

وی ادامه داد: خوشبختانه همه دستگاه های فرهنگی پای کار هستند تا شرایط را برای بهتر بهره بردن از زمان فراهم کنند و اگر کسی از این فرصت ها و شرایط استافاده نکند خود او مقصر داست.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه اکنون هر کس که بخواهد می تواند در هر زمینه ای به صورت رایگان آموزش ببیند، اظهار داشت: یکی از سازمان هایی که هر ساله برنامه های فرهنگی برگزار می کند اداره کل اوقاف و امور خیریه است.

وی با بیان اینکه اوقاف برنامه های متعددی برگزار می کند، ادامه داد: برنامه های اوقاف در کنار بقاع متبرکه برگزار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه برنامه طرح تابستانه نشاط معنوی با اهداف مختلف برگزار می شود، بیان کرد: پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان، پر کردن خلاء هایی که وجود دارد و شناساندن امامزاده های واجب التعظیم از جمله اهداف اداره کل اوقاف و امور خیریه در برنامه نشاط معنوی است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه ما می خواهیم به جوانان و نوجوانان نشاط معنوی بدهیم، ادامه داد: نوجوانان و جوانان در اوقات فراغت خود به کنار یک بقعه می آیند و عمر خود را متبرک می کنند.

وی افزود: همچنین گاهی سوالاتی در ذهن نوجوانان و جوانان وجود دراد که در این فضا های معنوی می تواند رفع شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه کسی که دو یا سه ساعت از عمر خود را در کنار یک بقعه سپری می کند خود وی باید به یک مبلغ تبدیل شود، اظهار داشت: مقدس ترین مکان مسجد است امام زمانی که ما وارد یک بقعه می شویم به محز ورود به خود امامزاده و یا اهل بیت سلام می کنیم و این امامزاده ها ما را متوجه اهل بیت می کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه در امامزاده ها معنویت بیشتر است، ادامه داد: فضا و شرایط مهیا شده است که ما بدون تعارف یک مدت به خانه اهل بیت بیاییم.

وی با اشاره به اینکه کسی که از امامزاده بیرون می آید باید به مبلغ آن امامزاده تبدیل شود، عنوان کرد: در کنار بحث امامزاده ها بحث وقف نیز وجود دارد.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه کم و زیاد این برنامه ها از محل وقف است، افزود: با وقف آشنا شوید و دیگران را نیز با وقف آشنا کنید موضوع وقف و امامزاده ها را هم خودتان بشناسید و هم به دیگران بشناسانید.

وی با بیان اینکه جوانان و نوجوانان آینده ساز هستند، اظهار داشت: این جوانان و نوجوانان در آینده به وجود آورنده حماسه هستند مانند آخرین حماسه ای که در چند هفته قبل به وجود آمد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ادامه داد: باید آماده شویم که با نیت بهتر و با دل پاک به استقبال ماه مبارک رمضان برویم.

همچنین در ادامه سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم و اولویت دار اوقاف در طول سال برگزاری برنامه های فرهنگی است، گفت: اوقاف یکی از متولیان برگزاری برنامه های فرهنگی مذهبی است.

حجت الاسلام سید حسن رضوی با بیان اینکه در طول سال پنج برنامه از سوی اوقاف و امور خیریه برنامه ریزی شده است، ادامه داد: این 5 برنامه برای چهارمین سال است که در سراسر کشور اجرا می شود.

وی به برنامه هایی که از سوی ادراه اوقاف برگزار می شود اشاره کرد و ادامه داد: برنامه نشاط بهاری که از روز اول تا 13 فروردین برگزار می شود، همچنین برنامه های سوگواری یاس نبوی در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، برنامه ولایت علوی و دین نبوی به مناسبت عید غدیر خم و برنامه طرح تابستانی نشاط معنوی هرساله اجرا می شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان با بیان اینکه ما در یک کشور جوان زندگی می کنیم، گفت: پس از سال تحصیلی تعداد زیادی جوان، نوجوان و دانشجو از تحصیل فارق می شوند و باید یک وقت خود را صرف کار مفیدی کنند.

حجت الاسلام رضوی ادامه داد: کسانی که تمایل دارند می توانند در برنامه های مذهبی، فرهنگی و ورزشی که اوقاف متولی آن است شرکت کنند.

وی در پایان افزود: در طول 50 روز برگزاری برنامه نشاط معنوی در استان همدان که در بقاع متبرکه برگزار می شود باید از فرصت به دست آمده برای بهره بردن قرآن کریم کمال استفاده را داشت.