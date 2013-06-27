رسیدگی به 13میلیون و 700 پرونده در دستگاه قضایی کشور/ ایران امین ترین قوه قضائیه دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری قضایی استان کرمان گفت: کرمان با 77درصد مشارکت مردم در انتخابات رکورد بالاتر از میانگین مشارکت کشور را داشته است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابت گذشته هیچ حادثه ای نداشتیم، افزود: علیرغم همه فتنه ها و توطئه هایی که دیگران در سر داشتند انتخابات بسیار مطلوب برگزار شد.

این مسئول گفت: از افراط و تفریط در طول این سال ها رنج های بسیاری بردیم ولی در انتخابات 24 خرداد مردم به اعتدال رای دادند.

ذوالقدر با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم که حماسه اقتصادی را خلق کنیم، افزود: با همین همتی که مردم و مسئولان برای تحقق حماسه سیاسی انجام دادند باید بیشتر و جدی تر برای حماسه اقتصادی تلاش کرد زیرا مسئله مهم امروز ما مسئله اقتصادی است.

وی با اشاره اینکه قوه قضائیه از اهمیت و حاسیست بالایی برخوردار است، افزود: رسیدگی به تظلمات و دادخواهی ها و شکایات، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمان و اجرای حدود الهی در ورود مجرمان و رفع خصومت ها درگیری ها، نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش امن و توسعه آزادی های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان پنج ماموریت اساسی قوه قضائیه هستند.

معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: امام راحل فرمودند" اگر دستگاه قضایی اصلاح شود تمام مشکلات کشور اصلاح می شود" و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که" اگر نظام اسلامی بتواند قوه قضایی را آنچنان که نظر اسلام است و آنچنان که منابع دینی و فقهی طرح کرده اند بسازد و سامان دهت اکثر مشکلات جامعه برطرف خواهد شد".

ذوالقدر تصریح کرد: قوه قضائیه کشور ما جزء بهترین و پرکارترین و امین ترین قوه های قضائیه دنیاست اگر قوه قضائیه مورد اعتماد مردم نبود چرا مردم به آن مراجعه می کنند و سال به سال میزان مراجعه کننده ها به این قوه افزایش پیدا می کند.

وی یکی از چالش های قوه قضائیه را حجم ورودی ها به این قوه دانست و ابراز داشت: رشد حجم رسیدگی ها در قوه قضائیه 12 درصد است.

این مسئول ادامه داد: در سال 90 رسیدگی به پرونده ها 11.5 درصد، در سال 90، 13 میلیون و 200 نفر در سال گذشته نیز 13 میلیون و 700 هزار پرونده بوده است.

وی گفت: در هند یک میلیارد نفری در طول سال به چهار میلیون پرونده رسیدگی میشود در حالیکه در ایران هفتاد میلیون نفری، سالی 13 میلیون و 700 هزار پرونده رسیدگی می شود و این اعتماد مردم به قوه قضائیه را نشان می دهد.

معاون راهبردی قوه قضائیه یادآور شد: در سال گذشته ورودی پرونده های قوه قضائیه پنج میلیون بوده است.

وی با اشاره به اینکه زندان های ما پذیرای 230 هزار نفر جمعیت کیفری است، بیان داشت: سالیانه حدود 600 هزار نفر وارد زندان ها می شوند که از این تعداد 30 درصد آنها تکرار جرم و 70 درصد نیروی جدید هستند.

ذوالقدر تصریح کرد: در زندان ها برای 88 تا 85 هزار نفر با حداقل امکانات جا برای افراد داریم در حالیکه 230 هزار نفر جمعیت زندانی های ماست و ما حدود 300 درصد ظرفیت را اداره می کنیم که اداره چنین حجمی خود حماسه است.

وی در پایان گفت: سازمان ثبت سال گذشته 36 میلیون خدمت انجام داد، در پزشکی قانونی نیز دو میلیون و 400 هزار خدمت انجام گرفته است.

