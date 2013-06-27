اختصاص 20 درصد اعتبارات نوسازی مدارس اردبیل به طرح اوقات فراغت

به گزارش خبرنگار مهر، یاور وحدتی پور بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی روند اجرایی طرح اردوی هجرت سه تصریح کرد: برای تعمیر و تجهیز مدارس در قالب طرحهای جهادی و اردوی هجرت سه دانش آموزی اعتبار ذکر شده پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته خروجی طرح هجرت سه بسیار مطلوب بود، اضافه کرد: با این وجود اعتبارات اجرایی این حوزه هنوز ابلاغ نشده است.

وحدتی پور یا یادآوری بدهی اجرای این طرح در سال گذشته، ادامه داد: در صورت تامین اعتبار، نوسازی مدارس آماده مشارکت همه جانبه در طرحهای اوقات فراغت است.

به گفته مدیر کل نوسازی مدارس استان پیش بینی شده است 70 مدرسه در طرح های اردوی هجرت سه تجهیز، بازسازی ومرمت شود.

وی معتقد است اجرای این طرح علاوه بر اینکه اوقات فراغت مطلبوی برای دانش آموزان مشارکت کننده به دنبال دارد، زمینه پیشبرد اهداف نوسازی استان را نیز فراهم می کند.