ملایر نیازمند ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی است

محمدرضا چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات آتش نشانی شهرستان ملایر از فعالیت سه ایستگاه آتش نشانی در این شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر سه ایستگاه مرکزی واقع در خیابان باهنر، ایستگاه بلوار 15 خرداد و ایستگاه شهرک ولی عصر در ملایر فعال هستند.

وی با بیان اینکه در این سه مرکز 45 نفر نیروی آتش نشانی اعم از اداری و خدمات و ایمنی فعالیت دارند عنوان داشت: شهرستان ملایر دارای وسعت زیادی است و در این راستا این شهرستان نیازمند یک ایستگاه آتش نشانی دیگر در سمت قائم مقام است.

وی بیان داشت: در این زمینه ما درخواستهای زیادی را طی سالهای اخیر داشته ایم که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

چهاردولی در ادامه از انجام 154 مورد عملیات اصفاء حریق در مدت سه ماه نخست امسال در ملایر توسط این سازمان خبر داد و گفت: 38 مورد از عملیات های انجام شده مربوط به اطفاء حریق درون و برون شهری بوده است.

وی ابراز داشت: 95 مورد از عملیات ها نیز مربوط به اطفاء حریق درون و برون شهری جزئی و 21 مورد از عملیاتهای انجام شده را در زمینه شرکت در عملیات امداد نجات بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر از انجام 9عملیات آبکشی و آبرسانی در سه ماهه نخست امسال توسط نیروهای این سازمان در شهرستان ملایرخبر داد و گفت:انجام یکصد و 19 مورد کارشناسی ساختممانی و 37 مورد تست فایر باکس نیز از دیگر اقدمات این سازمان در سه ماهه امسال بوده است.

وی گفت: بیشتر آتش سوزی های ما در فصول تابستان اتفاق می افتد که مربوط به زمین های کشاورزی، مزارع و باغات است که موارد ایمنی رعایت نمی شود.

چهاردولی در ادامه گفت: با توجه به فصل تابستان و شنای برخی افراد در سد کلان نیاز است در این زمینه نیز افراد نسبت به رعایت موارد ایمنی شنا اقدامات لازم را داشته باشند.

وی در پایان سخنانش زمان حضور نیروهای این سازمان را در زمان حادثه و محل در شهرستان ملایر بین سه تا پنج دقیقه عنوان کرد.