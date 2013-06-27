نیاز نیروی انتظامی به حمایت قوه قضائیه/ کشف 34 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سه ماه نخست امسال در اسدآباد

سرهنگ محسن اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیاز به قوه قهریه در بحث مسائل مربوط به سارقان، اراذل و اوباش، مبارزه با مواد مخدر و دیگر مسائل یک نیاز ضروری است، اظهار داشت: در هر مأموریتی که قوه قضائیه از نیروی انتظامی حمایت کرده ما موفق‌ترعمل کرده‌ایم که قطعا در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز به یاری این ارگان نیاز داریم که کم و بیش این حمایت بوده است.

وی با بیان اینکه وجود معتادان پر خطر مسئله‌ای است که ما با آن درگیریم چرا که نگهداری آنان با ما نیست، اذعان داشت: ما در سنوات گذشته با اعتبارات استان کمپی را دایر کردیم که به دلیل هزینه‌های زیاد نتوانستیم آن را ادامه دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اسدآباد ادامه داد: با هماهنگی و همکاری پلیس استان و مراکز درمانی این کمپ مجددا در مرکز استان ایجاد و اعتباری را به آن اختصاص داده شده شهرستان‌ها می‌توانند با شناسایی معتادان پر خطر و انتقال آنان به این مرکز برای درمان آن‌ها اقدام کنند.

اقبالیان با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال 34 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان کشف و ضبط شده است، افزود: در این راستا 50 نفر توزیع کننده دستگیر، تشکیل پرونده و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی در ادامه اقدامات پلیس را بستگی به میزان مشارکت مردم دانست و افزود: کشفیات خوبی که در سال گذشته در استان و به تبع آن در شهرستان داشتیم دلیل بر همراهی و اطلاعاتی است که مردم در اختیار پلیس قرار داده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اسدآباد اضافه کرد: باید گفت که مردم و ارگان‌های مختلف هر چه بیشتر با نیروی انتظامی مشارکت داشته باشند ما نیز می‌توانیم اقدامات خوبی را در زمینه مبارزه با این معضل بزرگ انجام دهیم.

اقبالیان یادآور شد: هنوز مردم به عنوان یک مطالبه اجتماعی از نیروی انتظامی انتظار دارند که در زمینه مواد مخدر بهتر عمل کند.

وی از انهدام 100 تن انواع مواد مخدر در سراسر کشور در مراکز استان‌ها در هفته مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: این کشفیات به صورت گرم یا کیلویی به دست آمده که در راستای هفته مبارزه با مواد مخدر در مراکز استان‌ها منهدم خواهد شد.

استفاده از سگ‌های موادیاب در هنگام مأموریت‌ها یک ضرورت است

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اسدآباد استفاده از سگ‌های مواد یاب در هنگام مأموریت‌ها یک ضرورت خواند و گفت: با توجه به اینکه مواد مخدر به صورت پنهانی انجام می‌شود نیاز است که تجهیزات ما به روز شود که استفاده از سگ‌های مواد یاب به عنوان تجهیزات به روز است.

اقبالیان با بیان اینکه مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که ما ایرانیان از دیرباز با آن درگیر هستیم، گفت: از زمانی که مواد مخدر از طریق سیاست استعمار انگلیس توسط کوپانیای عند شرقی وارد ایران شد این هجمه همچنان گریبان‌گیر ما شده و در زمان‌های مختلف مبارزاتی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی تغییر نوع مواد مخدر از سنتی به صنعتی را یک تهدید و آسیب اجتماعی دانست و تصریح کرد: خیلی از کشورهای غربی دست در دست یکدیگر برای نابود کردن کشور ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند که امروزه یکی از سرمایه‌گذاری آن‌ها در زمینه مواد مخدر از نوع صنعتی است.

فرمانده نیروی انتظامی اسدآباد خاطر عنوان داشت: لابراتورهای مشخصی که در برون مرزی از تریاک به هرئین تبدیل می‌‌کرد امروز در آشپزخانه غربی‌ها با استفاده از مواد شیمیایی آن را به مواد صنعتی شیشه تبدیل می‌کنند.

اقبالیان افزود: امروزه هر چند آمار معتادان در سطح جامعه کاهش داشته اما تغییر نوع استفاده آن‌ها از مواد موجب شده که مسئله مواد مخدر به مراتب خطرناک‌تر از قبل باشد.

وی در پایان از ساخت فیلم‌های تلویزیونی از طریق سازمان صدا و سیما کشور، حضور کارشناسان پلیس مبازره با موا مخدر در جوامع هدف مانند مدارس و کانون‌های کمیته امداد، نصب بنر، چاپ مقالات در روزنامه‌ها را از برنامه‌های نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر برشمرد.