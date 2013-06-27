کنسرت فرزاد فرزین با استقبال مردم بجنورد مواجه شد

علیرضا مسعودی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کنسرت برای نخستین بار است که در این شهر به اجرا در می آید، افزود: اجرای این کنسرت از روز گذشته با همراهی حسام نواب صفوی به اجرا در آمده است.

وی اظهار داشت: در این كنسرت تمام قطعات آلبوم شلیك به همراه قطعاتی از سایر آلبوم‌های وی همچون؛ شانس، سوپراستار، صلح جهانی و هم‌وطن اجرا می شود.

مسعودی تصریح کرد: در این برنامه مهرداد معافی نوازنده گیتار الكتریك، آرین كششی گیتار بیس، آرمین كششی گیتار كلاسیك، كسری خدیور ویولن، محمدعلی شاكر پركاشن، ایمان جعفری پویا ساكسیفون، زایا سلیمان رهبر ارکستر و امیرمیلاد نیك زاد به عنوان تنظیم كننده قطعات، این گروه هنری را همراهی می‌کنند.

به گفته وی، در این كنسرت حسام نواب صفوی به عنوان نوازنده پیانو، فرزاد فرزین را در قطعه صلح جهانی همراهی می کند.

مدیر اجرایی كنسرت این هنرمند با بیان اینکه مجوزهای اجرای این کنسرت از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی صادر شده است گفت: لازم می دانیم از همکاری این اداره کل در راستای برگزاری این کنسرت تشکر و قدردانی کنیم.

وی اضافه کرد: کنسرت فرزاد فرزین در تالار پتروشیمی خراسان واقع در کمپ باباامان به مدت دو روز به اجرا در آمده و احتمال تمدید اجرای آن وجود دارد.

مسعودی با اشاره به برگزاری این کنسرت در دو سیانس 18 و 21 برای مردم این خطه هنر دوست از تمام علاقمندان خواست تا برای تهیه بلیت شرکت در این کنسرت با شماره تلفن 09128022692 تماس و یا به هتل نگین بجنورد مراجعه کنند.