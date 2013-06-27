۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۳

چهاردولی در گفتگو با مهر:

پنج پایگاه سنجش در ملایر برای ورود کلاس اولی ها فعال است/ وجود 3200 کلاس اولی در ملایر

ملایر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ملایر از فعالیت پنج پایگاه سنجش برای سنجش کلاس اولی ها در سال تحصیلی جاری خبر داد.

حجت الله چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در  بازدیدهایی که از پایگاه های سنجش شهرستان ملایر داشته ایم روند کار بسیار خوب پیش می رود.

وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی صحیح و کارآمدتری داشته باشیم باید امر سنجش بدو ورود به سیستم آموزش و پرورش با جدیت و دقت انجام پذیرد.

وی از فعالیت پنج پایگاه سنجش در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: از این تعداد دو پایگاه ثابت و 3 پایگاه سیار روستایی هستند.

چهاردولی یادآور شد: تا امروز یک هزار و 150 نفر از مراجعه کنندگان سنجش شده اند و تا 25 تیر ماه کار نوبت دهی انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش ملایر بیان داشت: امسال سه هزار و 200 نفر دانش آموز کلاس اولی در ملایر وارد مدارس می شوند.

وی افزود: علاوه بر سنجش این تعداد  از کسانی که به هر دلیلی جا مانده اند یا شرایط ارتقاء به پایه بالاتر را ندارند سنجش به عمل می آید.

وی از خانواده ها خواست در زمان و موعد مقرر نسبت به سنجش دانش آموزان ورود به کلاس اولی با مراجعه به پایگاه های سنجش اقدام کنند.

