جوانان مهم ترین مبحث تبلیغی مبلغان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی حسین‌خانی در همایش توجیهی مبلغان طرح هجرت تابستان که ظهر پنج‌شنبه همزمان با فرا رسیدن ایام تعطیل و نزدیک شدن به ماه رمضان با حضور مبلغان و مسئول ستاد اقامه نماز و کارشناسان امور تربیتی تبلیغ در قم برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های جوانان و اصول تربیتی آنها بیان کرد: در ارتباط با جوانان مباحثی وجود دارد که باید طلاب در سفرها و برنامه‌های تبلیغی خود به آنها توجه کنند چرا که بیشترین قشری که در جامعه سروکار دارند جوانان است.

وی تصریح کرد: اولین ویژگی جوانان نرم دلی و انعطاف پذیری آنهاست که مهم ترین ویژگی در تاثیرپذیری و هدایت آنها است و دیگر ویژگی جوان استعداد علم آموزی است که می‌توان آنها را دائم العلم نامید.

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه افزود: امادگی معنوی و پاکی سرشت جوان، توانمندی جسمی و شادابی او، علم و تجربه محدود، زیبایی جویی، زودرنجی، اوج گیری تمایلات جنسی از دیگر ویژگی‌های یک جوان به شمار می‌رود که مبلغ باید آنها را در مباحث خود درنظر بگیرد.

وی در ادامه اظهار داشت: اصول و روش های تربیتی جوانان نباید در تبلیغات نادیده گرفته شود و مهم ترین نکته در جذب جوانان آراستگی ظاهری مبلغ است و در وهله بعد قدرت و شیوایی بیان او.

حجت الاسلام حسین‌خانی عنوان داشت: با مهرورزی، آگاهی بخشی، ترببیت و ارئه الگوی مناسب می‌توان بهترین جوانان را در جامعه تربیت و رشد داد و با استفاده از منابع و آموزه‌های دینی معتبر قدم در راه تبلغ دین گذاشت.

وی افزود: الگو شدن مربی مهم ترین بحث تبلیغ است چرا که رفتار فرد 17 برابر سخنان او بر افراد و علی الخصوص جوانان اثر میگذارد.

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه در پایان تاکید کرد: مبلغ باید معضلات روز جوانان را شناسایی و به ارزیابی و رفع آنها بپردازد چرا که توجه به مشکلات جوانان مهم ترین بحث در برنامه های تبلیغی مبلغان است.