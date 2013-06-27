شوراهای شهر نقش بسزایی در ارتقای سرمایه اجتماعی کشور دارند

سعید ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، يکي از مهمترين ظرفيت هاي شوراهای اسلامی را توانمندی های فرهنگي و اجتماعي آن دانست و افزود: با توجه به اين که ظرفيت بسیار غنی فرهنگي و عقبه تاريخي شهر شیروان، شوراي اسلامی این شهر مي تواند در راستاي هويت بخشي و همچنين ايجاد هم افزايي بين نهادهاي فرهنگي اين شهرستان موثر باشد.

وي يادآور شد: شوراي اسلامي شهر يکي از ظرفيت هاي مهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که تدوين کنندگان قانون ضرورت وجودي آن را به عنوان يک نهاد تصميم گيري مردمي در شهرها و روستاها احساس نموده و اين حق را براي شهروندان قائل شدند که در امور و مسائل شهري براي خود تصميم بگيرند.

ساعدی، اهدف اساسي شورا را خدمت رساني به مردم و انجام وظايف و تکاليف گسترده و تعهد در مقابل حقوق شهروندان و جامعه و نظام اسلامي برشمرد و اظهارداشت: سستي و اهمال در تعهد و تکليف از جانب شوراها به معناي پايمال شدن حقوق مردم و جامعه است و بدون شک در مقابل مردم، جامعه و تاريخ دارای مسئولیت خواهد بود.

منتخب مردم شیروان در چهارمين دوره شوراي اسلامي با بيان اينکه رسيدگي به مشکلات روزمره مردم، وظيفه اصلي شوراي شهر است، تصريح کرد: نباید شوراهای اسلامی تحت الشعاع مسائل سياسي قرار گیرد بلکه می بایست رسیدگی به مشکلات مردم سرلوحه اعضای شورای اسلامی باشد.

ساعدی تاکيد کرد: شوراي چهارم بايد با پرهيز از هرگونه دعواهاي درون سازماني و اختلافات با صميميت ها و در کنار هم نشستن ها، جواب اعتماد اين مردم را بدهند.

وي همچنين به اهداف و برنامه هاي خود براي فعاليت در شوراي شهر اشاره کرد و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري، كاهش هزينه ها و عوارض دريافتي از شهروندان، ايجاد شوراهاي محله اي(هميار شورا)، تقويت تشكل هاي و سازمان هاي مردم نهاد، ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي شهري و تكميل پروژه هاي نيمه تمام، اصلاح بافت هاي فرسوده، راه اندازی پارک ويژه بانوان و حمايت از ورزش هاي سنتي و همگاني را از جمله اهداف خود اعلام کرد.

سعید ساعدی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور حماسی مردم در انتخابات اخیر افزود: مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات، حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری را تحقق بخشیدند.