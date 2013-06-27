  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

در نیمه اول ماه مبارک رمضان؛

نمایشگاه علوم قرآنی در شیروان برپا می شود

نمایشگاه علوم قرآنی در شیروان برپا می شود

شیروان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان از برگزاری نمایشگاه قرآن در نیمه اول ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: نمایشگاه علوم قرآنی شیروان در بخش های سایتهای قرآنی، هنرهای دستی، لوح فشرده، پایان نامه های قرآنی، نرم افزارهای قرآنی، محصولات فرهنگی، معرق، خوشنویسی، گرافیک، تصویر سازی، عکاسی  و کتاب دایر خواهد شد.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با مشارکت ستاد نماز جمعه، موسسات قرآنی و نهادهای دولتی و انقلابی شهرستان در نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد .

دبیر شورای فرهنگ عمومی شیروان هدف از برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در ماه مبارک رمضان را ترویج فرهنگ قرآنی و بستر سازی برای ارتباط هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم با مفاهیم آسمانی قرآن کریم اعلام و اظهار کرد: ما باید جوانان خود را برای ایمن بودن از تهاجم فرهنگی دشمنان با قرآن و معنویات آن آشنا کنیم تا از گزند و وسوسه های شیطان مصون بمانند .

طهماسبی همچنین در ادامه از انتشار تاب(سیمای فرهنگی شیروان) نوشته محمد اسماعیل مقیمی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این کتاب بر اساس فهرست نویسی فیپا به شماره کتابشناسی ملی 3099298 در نوبت چاپ اول توسط محقق و نگارش محمد اسماعیل مقیمی توسط انتشارات شیلان به چاپ رسیده و با قیمت 80 هزار ریال به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه این کتاب 304 صفحه ای در 12 بخش تنظیم شده است، افزود: موضوعات این بخش ها در زمینه کلیات، پیشنیه تاریخی، ویژگی های سیاسی، احزاب و گروه ها، ویژگی های نظام اقتصادی، جاذبه های گردشگری، ساختار فرهنگی شیروان، ادبیات، هنر، تعلیم و تربیت و نظام آموزشی، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی، مشاهیر و مفاخر شهرستان است.

کد مطلب 2085287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها