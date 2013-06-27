نمایشگاه علوم قرآنی در شیروان برپا می شود

علی اکبر طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: نمایشگاه علوم قرآنی شیروان در بخش های سایتهای قرآنی، هنرهای دستی، لوح فشرده، پایان نامه های قرآنی، نرم افزارهای قرآنی، محصولات فرهنگی، معرق، خوشنویسی، گرافیک، تصویر سازی، عکاسی و کتاب دایر خواهد شد.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه با مشارکت ستاد نماز جمعه، موسسات قرآنی و نهادهای دولتی و انقلابی شهرستان در نیمه اول ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد .

دبیر شورای فرهنگ عمومی شیروان هدف از برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در ماه مبارک رمضان را ترویج فرهنگ قرآنی و بستر سازی برای ارتباط هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم با مفاهیم آسمانی قرآن کریم اعلام و اظهار کرد: ما باید جوانان خود را برای ایمن بودن از تهاجم فرهنگی دشمنان با قرآن و معنویات آن آشنا کنیم تا از گزند و وسوسه های شیطان مصون بمانند .

طهماسبی همچنین در ادامه از انتشار تاب(سیمای فرهنگی شیروان) نوشته محمد اسماعیل مقیمی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این کتاب بر اساس فهرست نویسی فیپا به شماره کتابشناسی ملی 3099298 در نوبت چاپ اول توسط محقق و نگارش محمد اسماعیل مقیمی توسط انتشارات شیلان به چاپ رسیده و با قیمت 80 هزار ریال به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه این کتاب 304 صفحه ای در 12 بخش تنظیم شده است، افزود: موضوعات این بخش ها در زمینه کلیات، پیشنیه تاریخی، ویژگی های سیاسی، احزاب و گروه ها، ویژگی های نظام اقتصادی، جاذبه های گردشگری، ساختار فرهنگی شیروان، ادبیات، هنر، تعلیم و تربیت و نظام آموزشی، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی، مشاهیر و مفاخر شهرستان است.