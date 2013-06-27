قانون محوری لازمه اجرای عدالت در جامعه/ اجازه قانون شکنی به کسی نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر پنج شنبه در آئین بزرگداشت سی و دومین سالگرد شهدای هفتم تیر اظهار داشت: مردم از تمامی مسئولان خود توقع اجرای عدالت را داشته و می خواهند برای اجرای عدالت در کشور استثنایی وجود نداشته باشد و همه افراد به یک میزان از قانون پیروی کنند.

وی ادامه داد: بهترین ملاک برای اجرای عدالت در جامعه قانون است و مردم طرفدار مسئولی هستند که در همه حال تابع قوانین باشد.

رئیسی با بیان اینکه بهترین نمونه این سخن را می توان در انتخابات 92 یافت، گفت: نامزدهای انتخاباتی با عمل به قانون توانستند خود را میان مردم محبوب کرده و موجبات رضایتشان از انتخابات را فراهم کنند.

وی ادامه داد: اما ذره ای اختلاف و تفرقه در بین این افراد سبب کاهش محبوبیتشان در نزد مردم شده و تحقق حماسه سیاسی را به خطر می انداخت زیرا تنها در سایه اتحاد است که می توان به پیشرفت و توسعه دست یافت.

معاون اول قوه قضاییه با بین اینکه نباید در جامعه نقش امر به معروف و نهی از منکر را نادیده گرفت، گفت: اگر دشمنان بدانند که در موضوعی حساسیت زدایی صورت گرفته گام های بعدی را برخواهند داشت به همین دلیل نباید اجازه هیچ گونه تعرضی را به دشمنان بدهیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه به شدت با تمام قانون شکنان برخورد خواهد کرد، گفت: دستگاه قضایی کشور به طور قطع با کسانی که با قانون شکنی و ارتکاب جرم سعی در اخلال اوضاع جامعه دارند به شدت برخورد می کند تا بدین وسیله مردم شاهد تحقق عدالت در تمامی محورهای جامعه باشند.

حجت الاسلام رئیسی همچنین با اشاره به فرا رسیدن سالگرد شهادت دکتر بهشتی گفت: این شهید با تمام وجود برای اجرای شریعت محمدی تلاش می کرد و کسی بود که توانست پس از خودسازی جامعه را نیز به سمت و سوی اجرای عدالت و شریعت اسلام هدایت کند.