انتقال اندیشه شهید بهشتی به نسل جوان ضروری است/برگزاری هفته رضوی در کرمانشاه

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسب سالروزگرامیداشت شهدای هفت تیر، گفت: شهادت مظومانه شهید بهشتی و یارانش باید سرلوح کار جوانان و نوجوانان قرار بگیرد.

وی افزود: بزرگداشت مقام این شهدا در جامعه كنونی بسیار ضروری است و باید علاوه بر این بزرگداشت ها مبادرت به انتقال اندیشه های شهید بهشتی به نسل جوان صورت گیرد.

آفتابی ادامه داد: جوانان نیز باید بدانند كه انقلاب ما سیاستمداران و متفكران بسیاری را داشت و دارد كه هم در حوزه های علمیه و هم در دانشگاه ها از جایگاه با ارزشی برخوردار ند و در تبیین نقش ارزنده این شخصیت ها در حفظ نظام اسلامی ایران تلاش شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه،با بیان اینکه تلاش و نقش موثراین شخصیت های ارزشی درحفظ اسلام و آمان های انقلاب همواره درا ذهان باقی خواهد ماند، گفت: در اجرای امور فرهنگی باید برنامه هایی درجهت شناسایی هر چه بیشتر شخصیت های بزرگی همانند شهید بهشتی در راس کارهای فرهنگی قرارگیرد تا نسل جوان با چنین بزرگانی که همه عمر خود را وقف اسلام و انقلاب کرده اند، آشناتر شوند.

وی در ادامه به برگزاری چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمانشاه با محوریت برنامه ریزی برای هفته فرهنگ رضوی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی متعلق به مردم است و همه حرکت های بزرگ در این کشور توسط آن ها انجام شده وباید برگزاری آیین های مذهبی و ملی را به مردم واگذار و از دولتی شدن این مراسم پرهیز کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص باید دولت و نهادهای دولتی در حد حمایت در این حرکات حضور موثر داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه سخنانش به برگزاری برنامه های متعددی درهفته رضوی درکرمانشاه اشاره کرد و گفت: امسال علاوه بر جشنواره ملی رضوی که چند سالی است در کرمانشاه برگزار می شود یک هفته رضوی نیز داریم که برنامه های متعددی در این هفته در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد که آغاز این بر نامه ها، از اول شهریورماه سالجاری است.

وی تشکیل ستاد هفته فرهنگ رضوی را از الزامات این هفته دانست و افزود : برای برگزاری باشکوه هفته فرهنگ رضوی نیاز است همه دستگاه های فرهنگی همکاری لازم را داشته باشند.

آفتابی در پایان افزود: برنامه های متنوعی برای هفته فرهنگ رضوی تدارک دیده شده است که بعد از نهایی شدن به سمع و نظر علاقمندان خواهد رسید.